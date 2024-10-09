FIFA.com

اتحاد نيجيريا لكرة القدم

اتحاد نيجيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.thenff.com

العنوان

Plot 2033,

Olusegun,

Obasanjo Way,

Zone 7,

P.O. Box 5101,

Garki,

ABUJA

Nigeria

طرق التواصل

الهاتف: +234-806/0770 484

البريد الإلكتروني:info@thenff.com

فاكس: +234-9/53 273 27

التنظيم

الرئيس

إبراهيم غوسو

نائب الرئيس

Felix AGWU

سيي أكينوونمي

الأمين العام

سانوسي محمد

أمين الصندوق

أتابو ديفيد

مدير الوسائط والاتصالات

أديمولا أولاجير

المدير الفني

أوغوستين إيغوافون

مدرب المنتخب الوطني للرجال

إريك شيلي

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Justine MADUGU

رئيسة لجنة الحكام

Faith Uwugiaren IRABOR

رئيس/مدير قسم الحكام

زبيرو ساني

منسق الحكّام

Mohammed ADEBAYO

منسق المباريات داخل الصالات

صانداي اوكاي

تصنيف نيجيريا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد نيجيريا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيجيريا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
This photograph shows the Olympic Rings displayed at the construction site of the Eiffel Tower Stadium for the upcoming Paris 2024 Olympics and Paralympic Games which will host the Beach Volleyball and men's Blind Football competitions, at the Champ-De-Mars in Paris on July 10, 2024. The Champ de Mars and the Trocadero, located on either side of the Eiffel Tower, will host several events of the Paris Olympic and Paralympic Games, on July 10, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)
البطولات
الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024
١١ يوليو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: A detailed view of the 'Football Unites The World' flag prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
التطوير
FIFA يحتفل باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
٦ أبريل ٢٠٢٤
VINOVO, ITALY - AUGUST 21: Pauline Peyraud-Magnin of Juventus is silhouetted during the warm up prior to the UEFA Women's Champions League, CP Group 6 Final between Juventus and Qiryat Gat at Juventus Center Vinovo on August 21, 2022 in Vinovo, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images )
كرة القدم للسيدات
تقرير عن تعدد وظائف اللاعبات يُقدم إضاءات على كيفية النهوض بكرة قدم السيدات
٥ أبريل ٢٠٢٤
Cookie Settings