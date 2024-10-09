اتحاد نيجيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.thenff.com
العنوان
Plot 2033,
Olusegun,
Obasanjo Way,
Zone 7,
P.O. Box 5101,
Garki,
ABUJA
Nigeria
طرق التواصل
الهاتف: +234-806/0770 484
البريد الإلكتروني:info@thenff.com
فاكس: +234-9/53 273 27
التنظيم
الرئيس
إبراهيم غوسو
نائب الرئيس
Felix AGWU
سيي أكينوونمي
الأمين العام
سانوسي محمد
أمين الصندوق
أتابو ديفيد
مدير الوسائط والاتصالات
أديمولا أولاجير
المدير الفني
أوغوستين إيغوافون
مدرب المنتخب الوطني للرجال
إريك شيلي
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Justine MADUGU
رئيسة لجنة الحكام
Faith Uwugiaren IRABOR
رئيس/مدير قسم الحكام
زبيرو ساني
منسق الحكّام
Mohammed ADEBAYO
منسق المباريات داخل الصالات
صانداي اوكاي
أحدث المواضيع من اتحاد نيجيريا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤