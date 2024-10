Partenaire mondial de la FIFA depuis 2007, Visa est le partenaire technologies de paiement officiel des activités de la FIFA, partout dans le monde. Visa détient les droits exclusifs de la catégorie services de paiement et ce jusqu’en 2022.

Visa a bénéficié d'un accès exclusif à de nombreuses expériences en lien avec plus de 40 compétitions FIFA, dont la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ et la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La FIFA et VISA ont élaboré des programmes uniques mis en œuvre sur les compétitions de la FIFA. Ces derniers permettent de renforcer la valeur de la marque, de répondre à des impératifs commerciaux pour les clients et de proposer sans cesse des innovations en termes de paiement. VISA reste engagé à permettre à des millions de supporters à travers le monde entier de vivre la Coupe du Monde de la FIFA en étant toujours au plus près de l'action, et ce à travers une campagne de promotion et de marketing intégrée auprès des détenteurs de carte qui place la passion et les émotions suscitées par le ballon rond au cœur de ses activités.

Visa est le service de paiement préféré pour tous les produits achetés dans les magasins officiels de la FIFA et sur FIFA.com. Les détenteurs de carte Visa bénéficient d’un accès exclusif aux billets pour les tournois FIFA, grâce à des préventes sponsorisées par Visa.

Pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie, Visa a proposé une technologie de paiement par téléphone dans les 12 stades de la compétition, ainsi que des expériences inoubliables aux consommateurs et aux clients de plus de cent pays différents.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France a marqué un tournant dans l’histoire du football féminin. Visa s’est concentré sur la visibilité du football féminin, en devenant par exemple le premier sponsor du prix de la Joueuse du match dans cette compétition, une récompense décernée à la meilleure joueuse de chaque rencontre. Sur les sites officiels, Visa a proposé les dernières technologies de paiement : mise à jour des terminaux de vente équipés de son marquage sensoriel, cartes commémoratives sans contact prépayées et bracelets de paiement pour accéder à certains produits. Visa a en outre invité plus de 700 consommateurs de 28 pays différents et plus de 65 clients d’Europe et d’Amérique du Nord pour des expériences exceptionnelles.

À propos de Visa :

VISA Inc. (NYSE : V) est l’un des leaders mondiaux du paiement numérique. Notre mission consiste à connecter le monde à travers un réseau de paiement innovant, fiable et sécurisé, pour permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de se développer. Notre réseau de traitement mondial, VisaNet, fournit des paiements fiables et sécurisés partout dans le monde. Il peut traiter plus de 65 000 demandes de transaction par seconde. Notre passion pour l’innovation est au cœur de la croissance du commerce numérique sur tous les appareils, pour tous, partout. Alors que le monde abandonne l’analogique au profit du numérique, Visa met sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure au service de l’évolution du commerce.