Le football est le sport le plus populaire au monde et à ce titre, il fait naturellement partie des priorités stratégiques d’adidas. Depuis plus de 70 ans, adidas est à la pointe de la technologie en matière de chaussures, de ballons et de tenues de football. De par son engagement pour ce sport et sa relation étroite avec les joueurs et les équipes, adidas est devenu un acteur à part entière de l’histoire, du présent et de l’avenir du football.

Fort du succès acquis par sa participation à nombre d’événements sportifs d’envergure, adidas est le leader mondial dans le secteur du football. adidas est ainsi le fournisseur officiel des plus grandes compétitions footballistiques de la planète, à l’image de la Coupe du Monde de la FIFA™, de l’EURO de l’UEFA, de la Ligue des Champions de l’UEFA et de la Major League Soccer (MLS). adidas sponsorise également certains des clubs les plus prestigieux, comme le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, le Bayern Munich et la Juventus, sans oublier des fédérations renommées telles que la DFB (Allemagne), la RFEF (Espagne), la RBFA (Belgique), l’AFA (Argentine), la JFA (Japon) et, à compter de janvier 2023, la FIGC (Italie). Enfin, d’illustres figures du ballon rond sont équipées par adidas, telles que Lionel Messi, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Karim Benzema, Catarina Macario, Jude Bellingham, Vivianne Miedema, Trinity Rodman, Jennifer Hermoso, Serge Gnabry, Pedri, Joao Felix, Lindsey Horan et Wendie Renard.

Le lien entre la FIFA et adidas est né il y a plus de 50 ans. Depuis 1970, adidas est le fournisseur du ballon officiel des matches de la Coupe du Monde. Pour chaque édition, les concepteurs adidas cherchent à mettre au point le ballon parfait. En se montrant novateur dans la technologie et dans le design, adidas s’emploie à ce que le ballon officiel devienne un élément emblématique et incontournable de la compétition.

Parmi les ballons adidas les plus légendaires se trouvent le Tango, premier ballon alliant avec succès cuir et polyuréthane (1982), l’Azteca, premier ballon entièrement synthétique (1986), le Questra, ballon à base de mousse de polyuréthane (1994), le Tricolore, premier ballon portant une couche de mousse syntactique (1998) et plus récemment le +Teamgeist (2006), qui est devenu la nouvelle référence grâce à son design novateur et sa technologie particulière de panneaux plats.

Outre la Coupe du Monde masculine, la marque aux trois bandes est également associée à toutes les autres compétitions de l’instance dirigeante du football, comme la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, les Coupes du Monde U-20 et U-17 de la FIFA masculines et féminines, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ ainsi que la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™. Sur toutes ces épreuves, les officiels, les arbitres, les bénévoles ainsi que tous les participants au programme jeunesse (escortes de joueurs, ramasseurs de ballons, porteurs de drapeaux) sont entièrement équipés de produits adidas.

Enfin, dans le cadre de la vision de la FIFA pour rendre le football véritablement mondial, adidas contribue activement à fournir de l’équipement pour les nombreuses initiatives menées dans le monde entier en matière de développement et de responsabilité sociale.