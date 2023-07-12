440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™

سيتم توزيع 209 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج توزيع الأرباح على الأندية

يشمل البرنامج 837 لاعباً من 440 نادياً من قارات العالم

يأتي البرنامج في إطار اتفاقية تعاون بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية

إثر اختتام النسخة الأكثر نجاحاً على الإطلاق من بطولة كأس العالم FIFA™، سيستفيد إجمالي 440 نادياً من 51 اتحاداً وطنياً عضواً من الاتحادات القارية الست من برنامج توزيع الأرباح على الأندية، بحيث سيتلقى كل منها حصة من العائدات مقابل تسريح لاعبيها للمشاركة في النهائيات التي استضافتها قطر، وذلك في خطوة تؤكد على الأثر الإيجابي للبطولة على أندية كرة القدم، وكذلك على الدور الجوهري الذي تضطلع به الأندية في مسار تطوير اللاعبين وتسريحهم لخوض البطولة وتمثيل بلادهم.

ويُعتبر برنامج توزيع الأرباح على الأندية جزءاً من مذكرة تفاهم بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية، والذي تم تمديده حتى عام 2030 خلال انعقاد الجمعية العامة للرابطة في العاصمة المجرية بودابست في مارس/آذار 2023.

ومن بين الأندية الـ 440 التي ستتلقى حصة من أرباح كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ مجموعة من فرق الدرجات الدنيا، بما فيها 78 نادياً يلعب في دوريات الدرجة الثانية، و13 في دوريات الدرجة الثالثة، و5 في دوريات الدرجة الرابعة، ونادٍ واحد في دوري الدرجة الخامسة.

برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية - كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 01:35

وبموجب هذا البرنامج، سيُوزع FIFA 209 ملايين دولار أمريكي مقابل تسريح 837 لاعب كرة قدم، بحيث يتم منح مبلغ 10950 دولاراً أمريكياً للاعب الواحد عن كل يوم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها في البطولة، علماً أن إجمالي المبلغ المخصَّص لكل لاعب يُقسَم على النادي (أو الأندية) التي لعب لصالحها اللاعب خلال العامين السابقين للبطولة. وينص الإجراء المعمول به لدى FIFA على توزيع المبالغ المستحقة عبر الاتحادات الأعضاء التي تنتمي إليها الأندية المعنية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جdاني إنفانتينو: "إن برنامج توزيع الأرباح على الأندية مثال صارخ لما تنطوي عليه بطولة كأس العالم FIFA من تأثير إيجابي على كرة القدم للأندية في مختلف أنحاء العالم. لم تكن بطولة قطر ٢٠٢٢ بمثابة ذروة المسيرة الرياضية للعديد من اللاعبين فحسب، بل كانت أيضاً أنجح نسخة في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، إذ ستساهم في تطوير كرة القدم في شتى أنحاء المعمورة. تضطلع كرة قدم الأندية بدور محوري في صناعة كرة القدم، وبرنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية هو بمثابة فرصة ممتازة لدعم الأندية".

من جهتها، نوهّت رابطة الأندية الأوروبية بالنطاق العالمي لبرنامج توزيع الأرباح، وقال رئيسها، ناصر الخليفي: "في إطار اتفاقية بين رابطة الأندية الأوروبية وFIFA مقابل تسريح 837 لاعباً مشاركاً في كأس العالم قطر ٢٠٢٢، يسرّنا جداً أن 440 نادياً من أرجاء العالم سيستفيد من هذه المساهمة المالية الكبيرة عبر برنامج توزيع الأرباح، دون أن يقتصر ذلك على أعضاء الرابطة أو الأندية الأوروبية".

وأضاف الخليفي: "يمثّل هذا البرنامج أحد دعائم مذكرة التفاهم بين رابطة الأندية الأوروبية وFIFA، والتي تم تجديدها مؤخراً. تعمل الرابطة بلا كلل من أجل مصلحة كل الأندية، وهو ما يتجلى برفع قيمة المبلغ الذي سيتم توزيعه على الأندية لنسختي كأس العالم FIFA عامي 2026 و2030".

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، سيتم توزيع 355 مليون دولار أمريكي على الأندية عبر هذا البرنامج في نسختي عامي 2026 و2030 من كأس العالم FIFA.

للإطلاع على تفاصيل برنامج توزيع الأرباح على الأندية، يُرجى العودة إلى تعميم FIFA رقم 1844.