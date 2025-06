New World TV décroche des droits de retransmission télévisée payante

La FIFA a fait savoir ce 26 juillet 2021 que New World TV avait obtenu les droits de retransmission télévisée payante pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne. New World TV diffusera tous les matches des deux plus importantes compétitions masculines et féminines dans les 19 pays francophones de la région. Les amateurs de football du Bénin, du Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, de République centrafricaine, du Tchad, de République du Congo, de République Démocratique du Congo, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de Guinée, de Madagascar, du Mali, de l’île Maurice, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, des Seychelles et du Togo sont concernés. Les droits de diffusion gratuite au Togo ont également été attribués à New World TV. En outre, l’entreprise a acquis les droits de retransmission télévisée payante dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne pour d’autres compétitions comme la Coupe Arabe de la FIFA 2021™, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2023™, ainsi que les compétitions de jeunes masculines et féminines organisées en 2022 et 2023. Suite à cette annonce, Fatma Samoura, la Secrétaire Générale de la FIFA, a fait une brève déclaration : "La FIFA est heureuse de s’associer à New World TV pour proposer la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Afrique sub-saharienne. Pour la première fois, le public francophone de la région va pouvoir suivre tous les matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Nous espérons que cette opportunité motivera de nombreuses femmes à s’investir dans le football".