L'hebdo des bons mots

Drôles, incisives, instructives, émouvantes... Comme à son habitude, FIFA.com termine la semaine en vous proposant les meilleures déclarations entendues aux quatre coins de la planète foot.

"C'est une belle nouvelle, je lui souhaite le meilleur, hormis quand il affrontera l'Inter. Il y a du respect entre nous mais quand on est en compétition, l'adage latin prévaut : mors tua vita mea (ta mort, ma vie)" - Antonio Conte, entraîneur de l'Inter Milan, réagissant à l'arrivée de José Mourinho à l'AS Rome(Italia 1)

"Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion" - Gael Kakuta, milieu de terrain de Lens, avant le derby du Nord

"Il a gagné tous les trophées possibles sauf la Ligue des champions. La gagner le grandirait-il encore ? Jusqu'où ? C'est déjà un top joueur, c'est le gars dont vous avez besoin pour gagner des trophées. Quand j'entraînais d'autres clubs, j'ai rêvé d'avoir ce joueur dans mes équipes, et maintenant je l'ai. Il est un exemple incroyable, c'est un garçon tranquille, discret, qui a besoin d'avoir du temps de qualité pour lui, il sourit beaucoup, il communique avec tout le monde mais il ne parle pas fort, il est toujours poli, c'est par ses performances qu'il s'exprime" - Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, à propos de N'Golo Kanté

"Il a appris à apprécier des buts simples, sur un corner ou une frappe de l'extérieur de la surface. Il a compris que ces buts-là comptent aussi. Il n'est pas seulement un adepte du tiki-taka ultra offensif. Ce que fait Guardiola, c'est avant tout développer les capacités de ses joueurs. Il leur rend hommage en ne mettant pas le système, que ce soit un 4-3-3 ou un 3-5-2, au-dessus d'eux. Il est l'ami des joueurs, il est à leur service. Et ils aiment tous Guardiola" - Philipp Lahm, ancien défenseur du Bayern Munich, à propos de Pep Guardiola (El Pais)

"Quand la faute a été sifflée, avant-même qu'on récupère le ballon, j'ai dit à Kevin (De Bruyne) : ' je le prends '. Il était d'accord, puis Gündogan nous a rejoints. On a regardé comment le mur s'est positionné et je leur ai dit : 'je me vois bien le contourner par le côté'. Ensuite je me concentre. Mais au moment de tirer, je me loupe complètement. Je sens que la balle ne part pas comme je le souhaite et pendant des centièmes de secondes, j'ai pensé : 'j'ai foiré mon coup'. Et là je vois qu'un petit trou s'est formé dans le mur parisien et que la balle est passée exactement à cet endroit... On a eu beaucoup de chance" - Riyad Mahrez, attaquant de Manchester City, à propos de son coup franc en demi-finale aller de la Ligue des champions contre le PSG (L'Équipe)

"Un sentiment difficile à écrire, je suis encore très triste de notre défaite, mais fier de l'engagement de toute l'équipe, nous avons donné notre meilleur. Malheureusement, notre meilleur n'a pas suffi mais c'est une leçon à retenir pour grandir" - Neymar, milieu du Paris Saint-Germain (Instagram)

"Enfin, Chelsea enterre la demi-finale. Ils ont été excellents et ont été à un million de kilomètres de la pire équipe du Real Madrid que je n'ai jamais vue" - Gary Lineker, ancien international anglais (Twitter)