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بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الخميس 16 فبراير 2023, 11:00
كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلاندا 2023 FIFA™

جولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ تجوب مختلف الأرجاء لإذكاء الإثارة والحماس

  • تنطلق هذا الشهر جولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي ستحط الرحال بجميع الدول الـ 32 المشاركة في النهائيات، وهو عدد قياسي في تاريخ البطولة

  • ستجوب هذه الجولة مشارق الأرض ومغاربها لإلهام الناس من مختلف الأعمار ورفع درجة الإثارة والتشويق مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™

  • ستشهد الجولة إقامة أنشطة "التدريبات المهاراتية" التي يُراد منها تشجيع النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم على إبراز مواهبهن وإبداعاتهن الكروية

تنطلق هذا الشهر أكبر جولة على الإطلاق في تاريخ جولات الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA، التي ستجوب مختلف أنحاء المعمورة في رحلة غير مسبوقة يُتوقَّع لها أن تُذكي الحماس وتزيد من درجة الإثارة والتشويق بمشارق الأرض ومغاربها في الطريق إلى نهائيات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™. فخلال هذه الجولة العالمية، ستحط الكأس الغالية بجميع الدول الـ 32 المشاركة في النهائيات، وهو عدد قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، وستكون هذه الرحلة فرصة لإلهام الناس من مختلف الأعمار والاحتفاء بالشعبية المتزايدة لرياضة كرة القدم النسائية، كما ستوفر فرصة فريدة لعشاق اللعبة الجميلة الراغبين في استعراض مواهبهم ومهاراتهم الكروية أمام جمهور عالمي واسع. فمن خلال أنشطة "التدريبات المهاراتية"، سيتسنى للمشاركين من جميع أنحاء العالم خوض تحديات مختلفة في لعبة كرة القدم تمتزج فيها المتعة بالمنافسة، وهي تحديات تزداد صعوبة كلما تقدم فيها المشاركون إلى مستويات أعلى، علماً أن هذه الأنشطة تتيح للمتنافسين مشاركة تجاربهم مع الجمهور العام من خلال نشر مقاطع فيديو لإبداعاتهم على منصة تيكتوك.

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وأثناء تنقُّل جولة الكأس عبر مختلف الأرجاء، ستنضم نخبة من النساء والفتيات المشاركات في أنشطة "التدريبات المهاراتية" إلى أساطير FIFA ونجمات المنتخب الوطني للبلد الذي تتوقف فيه الرحلة، فضلاً عن اللقاء بمجموعة من المشاهير المحليين، وذلك في مبادرة هادفة يُراد منها تسليط الضوء على المواهب الناشئة في اللعبة وزيادة درجة الإثارة والتشويق في الطريق إلى بطولة كأس العالم للسيدات. وتتولى ليا لويس، بطلة العالم في كرة القدم الحرة للسيدات، مهمة التدريب على المهارات في هذه الحملة العالمية، وهي التي ستحدد التحديات الواجب تخطيها، إذ ستعلن عنها عبر حسابها على تيكتوك، حيث يفوق عدد متابعيها 3.9 ملايين، وكذلك عبر حسابات وصفحات FIFA و+FIFA على منصات التواصل الاجتماعي، كما ستقدم بعض التوجيهات والإرشادات للشباب بمدينة ملبورن/نارم الأسترالية يوم 18 فبراير/شباط ضمن فعالية خاصة تقام احتفالاً بانطلاق الجولة العالمية التي ستكون محطتها الرسمية الأولى في اليابان يومي 25 و26 من الشهر ذاته. وستجوب الكأس مختلف قارات العالم، حيث ستزور البلدان المشاركة في النهائيات من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا قبل أن تحط الرحال في المدن التسع المستضيفة لكأس العالم للسيدات قبل أسابيع الجولة، على أن تنطلق البطولة بتاريخ 20 يوليو/تموز في نسخة استثنائية تعد ببلوغ أعلى درجات التميز.

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وبعد المحطة الأولى في اليابان، ستوقف رحلة الكأس في الصين (9-11 مارس/آذار) وجنوب أفريقيا (22-23 مارس) والبرازيل (29-30 مارس/آذار) والولايات المتحدة الأمريكية (10-14 أبريل/نيسان) وكندا (19-20 أبريل/نيسان)، ثم ألمانيا (2-3 مايو/أيار) وإنجلترا (13-14 مايو/أيار) وفرنسا (20-21 مايو/أيار)، بينما ستزور الجولة عدداً من الدول للمرة الأولى، ومن بينها كولومبيا وكوستاريكا والدنمارك والمغرب والفلبين وجمهورية أيرلندا وسويسرا وفيتنام وزامبيا. وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، السيدة فاطمة سامورا: "تمثل جولة الكأس الأصلية لكأس العالم للسيدات FIFA احتفالاً عالمياً مذهلاً بكرة القدم النسائية، فهي مناسَبة لإلهام المشجعين والأُسر والأشخاص الذين سيصبحون من عشاق كرة القدم في المستقبل، إذ تتيح لهم الفرصة بأن يكونوا جزءاً من تجربة فريدة من نوعها". وأضافت: "إنها فرصة رائعة لإلقاء نظرة على الكأس الأغلى في كرة السيدات والاستماع إلى مداخلات أساطير اللعبة، إذ ستلهم هذه الجولة الناس في مختلف أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على المهارات والإبداعات التي تؤكد أن كرة القدم للسيدات ينتظرها مستقبل مشرق". سيكون الجدول الزمني لجولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA على الشكل الآتي:

الشهرالتواريخالاتحادات الأعضاء
فبراير25-26اليابان
فبراير27كوريا الجنوبية
مارس1-2الفلبين
مارس4-5فييتنام
مارس9-11الصين
مارس20المغرب
مارس22-23جنوب أفريقيا
مارس24زامبيا
مارس26نيجيريا
مارس29-30البرازيل
مارس31الأرجنتين
أبريل3كولومبيا
أبريل7كوستاريكا
أبريل10-14الولايات المتحدة
أبريل16جمايكا
أبريل19-20كندا
أبريل/مايو29-1سويسرا
مايو2-3المانيا
مايو4الدنمارك
مايو6-7السويد
مايو8النرويج
مايو10أيرلندا
مايو13-14إنجلترا
مايو16إيطاليا
مايو18هولندا
مايو20-21فرنسا
مايو22أسبانيا
يونيو2-4أوكلاند، نيويزلندا
يونيو7-12سيدني، أستراليا
يونيو14-16ملبورن، أستراليا
يونيو17-20هاميلتون، نيوزيلندا
يونيو22-25دوندين، نيوزيلنا
يونيو/يوليو28-1بريسبان، أستراليا
يوليو2-4أديلايدي، أستراليا
يوليو7-10بيرث، أستراليا
يوليو12-14ويلينتون، نيوزيلندا

* قد تطرأ تعديلات على الجدول الزمني

ستُضاف إلى هذا الجدول تواريخ محطات الجولة في البلدان الثلاثة الأخيرة التي ستتأهل إلى النهائيات عبر بطولة المباريات الإقصائية. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول مسار الجولة، تفضَّلوا بزيارة موقع FIFA.com/trophytour.

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