أستراليا تقتحم قائمة السيدات بقوة وأرمينيا وبولندا تدخلان نادي العشرين الكبار للرجال في تصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة القدم داخل الصالات

شمل الإصدار الأول لهذا العام من تصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة القدم داخل الصالات نتائج 183 مباراة في فئة السيدات و192 في فئة الرجال

دخلت خمسة منتخبات جديدة تصنيف السيدات بعد خوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات للسيدات FIFA الفلبين 2025™

حافظت البرازيل على مركز الصدارة في تصنيف منتخبات الرجال والسيدات

كُشف النقاب اليوم الجمعة 4 أبريل/نيسان 2025 عن الإصدار الأول لهذا العام من تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات في فئتي الرجال والسيدات، حيث طرأت تغييرات هامة على جدولي الترتيب، وذلك بعد إجراء 183 مباراة في فئة السيدات و192 على صعيد منافسات الرجال.

فقد شهدت فئة السيدات زيادة ملحوظة في عدد المباريات حول العالم، ومن إجمالي المباريات الملعوبة، جرت 111 مواجهة خلال عام 2025، وهو ما يُشكل تقريباً ضعف المباريات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ولكن لم يطرأ أي تغيير على رباعي الصدارة منذ الإصدار السابق لقائمة التصنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ لا تزال البرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين تحتل المراكز الأربعة الأولى، متقدمة على تايلاند (5، +1) وإيطاليا (6، +2). أما أبرز المتقدمين، فهو منتخب المغرب (47،+18) والنرويج (53،+15) وتشيكيا (45، +12) وفرنسا (49، +11) وسلوفاكيا (40، +10).

كما انضمت خمسة منتخبات إلى لائحة تصنيف منتخبات السيدات وهي أستراليا (59)والولايات المتحدة الأمريكية (72) وإنجلترا (76) والسنغال (78) والهند (79)، مع الإشارة إلى أن سيدات أستراليا حافظن على سجلهن خالياً من الهزيمة في أول أربع مباريات رسمية لهن، وأتت المواجهات الأربع في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™، وهو ما جعلهن يحققن مركزاً متقدماً على بقية الوافدات الجديدات في الظهور للمرة الأولى على لائحة التصنيف العالمية. يُذكر أن شهر مارس/آذار 2025 شهد حجز عدة منتخبات لتذكرة التأهل إلى النسخة الأولى من البطولة، ومن تلك الفرق التي ضمنت العبور إلى الفلبين 2025 إيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا من أوروبا، والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا من أمريكا الجنوبية.

أما في فئة الرجال، فلا تزال البرازيل تتسيّد قائمة التصنيف العالمي متقدمة بفارق كبير قدره 100 نقطة عن أقرب منافسيها البرتغال. بينما تبادلت إسبانيا (3، +1) والأرجنتين (4، -1) مركزيهما، وتقدمت كل من جمهورية إيران الإسلامية (5، +1) والمغرب (6، +1) على حساب كازاخستان (7، -2). أما أبرز المتقدمين في ترتيب الرجال فكان من نصيب بولندا (19،+3) وأرمينيا (20، +11)، ليكون هذا أول ظهور لهما في نادي العشرين الأوائل.

وبعيداً عن مراكز الصدارة، تمكنت عدة منتخبات من تحسين ترتيبها والقفز أكثر من 10 مراكز منذ الإصدار السابق لقائمة التصنيف العالمي في أكتوبر/تشرين الأول، ولا سيما البوسنة والهرسك (36، +12) وأندورا (55،+13) ولاتفيا (60،+11) واليونان (88، +19). يُذكر أن آسيا شهدت أكبر عدد من المباريات منذ الإصدار السابق، ولابدمن التنويه بمنتخب إندونيسيا الذي تقدّم 7 مراكز ليحتلّ المرتبة 21.

المنتخبات الأعلى مرتبة في كل اتحاد قاري: