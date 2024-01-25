رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026

أكد جياني إنفانتينو أن كأس العالم 2026 FIFA ستكون "الأكبر والأكثر شمولاً على الإطلاق"

يمكن أن يشارك ما يصل إلى ثمانية بلدان من Concacaf في النهائيات العالمية، بما في ذلك ثلاثة البلدان الثلاثة المضيفة

انتقلت البطولة لأول مرة من 32 إلى 48 منتخباً

دعا جياني إنفانتينو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" باللعب في بطولة كأس العالم FIFA "الأكبر والأكثر شمولاً" على الإطلاق بعد إجراء القرعة التمهيدية لتصفيات Concacaf المؤهلة إلى نهائيات 2026 بمقر FIFA في زيوريخ بسويسرا.

وستكون بطولة كأس العالم 2026 FIFA أول بطولة تشترك في استضافتها ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وبالتالي، ضمن ثلاثيConcacaf مقاعدهم عند انطلاق المنافسات في أمريكا الشمالية بعد عامين.

وإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع هدف FIFA الإستراتيجي المتمثل في منح البلدان والأندية المزيد من الفرص للمشاركة على الساحة العالمية على مدى السنوات الأربع المقبلة، فإن التوسع غير المسبوق في كأس العالم FIFA من 26 إلى 48 منتخباً يعني أن هناك ثلاثة تذاكر أخرى مؤهلة بشكل مباشر، متاحة بالنسبة لبلدان Concacaf.

ويمكن لبلدين آخرين أن ينضمّا إلى جيرانهم الإقليميين إذا تأهلا عن مواجهة الملحق FIFA، مما قد يمنح Concacaf ما يصل إلى ثمانية مقاعد، وهو ضعف عدد المقاعد التي كانت متاحة لها في كأس العالم FIFA 2022.

“وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA عبر رسالة فيديو تم بثها خلال القرعة، التي شهدت توزيع بلدانConcacaf على ستة مجموعات مكونة من خمسة منتخبات: "ستكون بطولة كأس العالم 2026 FIFA الأكبر والأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث سيشد 48 منتخباً من جميع أنحاء العالم الرحال إلى أمريكا الشمالية".

"على أرض الملعب، سيكون هناك عدد أكبر من أي وقت مضى من منتخبات المنطقة التي ستتنافس على أغلى لقب في كرة القدم، مما يمنح المزيد من البلدان فرصة اللعب في كأس العالم FIFA.

وفي المجمل، يمكن أن تسهم منطقة Concacaf بما يصل إلى ثمانية منتخبات في هذه البطولة للمرة الأولى على الإطلاق".

"لذلك، كل شيء ممكن. وكل هذا يعني أن كل بلد في هذه القرعة يمكن أن يبدأ في الحلم باللعب في نهائيات 2026، حيث يكتشف خطواته الأولى نحو حجز تذكرة سفر إلى أكبر وأفضل كأس عالم FIFA حتى الآن".

وستقام مواجهتان بنظام الذهاب والإياب في إطار الدور الأول في مارس/آذار بين المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً في ترتيب FIFA/Coca-Cola اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لتحديد المنتخبين اللذين يتأهلان إلى الدور الثاني من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية في يونيو 2024، حيث سيتواجه كل منتخب مرة واحدة مع كل منتخبات مجموعته. وبعد أربع مباريات لكل منهما - اثنتان على أرضهما واثنتان خارج الديار - سيتأهل أول منتخبين عن كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي سيتم خلاله تحديد المتأهلين الثلاثة المباشرين والمتنافسيْن على موقعة الملحق.

نتائج قرعة Concacaf التمهيدية (الدور الثاني) – كأس العالم 2026 FIFA:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة هندوراس كوستاريكا هايتي بنما جمايكا السلفادور أنتيغوا وبربودا ترينيداد وتوباغو كوراكاو نيكاراغوا غواتيمالا سورينام كوبا سانت كيتس ونيفيس St. Lucia Guyana جمهورية الدومينيكان بويرتو ريكو برمودا غرناطة باربادوس مونتسيرات دومينيكا سانت فنسنت وجزر غرينادين جزر كايمان الباهاما أروبا بليز الفائز في المباراة الفاصلة 2 (جزر فيرجن البريطانية أو جزر فيرجن الأمريكية) الفائز من المباراة الفاصلة 1 (جزر تركس وكايكوس أو أنغيلا)