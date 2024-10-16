حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم

حملة FIFA لكرة القدم للسيدات تنمي اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية

يدعم البرنامج الاتحادات الأعضاء لإدخال المزيد من الفتيات في كرة القدم

نظرة من داخل FIFA على بعض الدول المستفيدة في 2024 حتى الآن

أكدت بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ على مدى نمو كرة القدم للسيدات في جميع أنحاء العالم بدعم من FIFA. وقد أثارت مجموعة من المنتخبات الجديدة الإعجاب، وللمرة الأولى، حققت دول من جميع الاتحادات القارية الستة الفوز خلال البطولة.

هذا النمو على أرض الملعب يسلط الضوء على استثمار FIFA المستمر في كرة القدم النسائية، ومن المؤكد أنه سيزداد أكثر عندما تقام البطولة في أمريكا الجنوبية لأول مرة حيث ستستضيف البرازيل العالم في عام 2027.

وستتزامن البطولة مع هدف FIFA المعلن المتمثل في وجود 60 مليون فتاة وامرأة يلعبن كرة القدم في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2027.

صُممت حملة كرة القدم للسيدات في جوهرها لتشجيع الاتحادات في كل ركن من أركان العالم على زيادة المشاركة على مستوى الشباب. ويتم ذلك عادةً من خلال عمل الاتحادات الرئيسية المعنية مع FIFA لتقديم فعاليات كرة القدم على مستوى القاعدة وتوفير مساحة للعب الحر حيث يمكن للاعبين الشعور بالاندماج والاستمتاع والإلهام. من تاهيتي إلى بورتوريكو، ومن هندوراس إلى الإكوادور، ومن كينيا إلى لاوس، أبرزت نسخة 2024 مجموعة متنوعة من الاتحادات المتنوعة ثقافياً التي عملت جنباً إلى جنب مع FIFA لتوفير فرص اجتماعية وشاملة للأطفال الذين يتشاركون نفس التفكير لتجربة كرة القدم في بيئة ممتعة. يسلط Inside FIFA الضوء على بعض البلدان التي استفادت بنجاح من حملة كرة القدم للسيدات حتى الآن هذا العام.

FIFA's Women’s Football Campaign across the globe Previous 01 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Laos 02 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Kenya 03 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Ecuador 04 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Ecuador 05 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Honduras 06 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Puerto Rico 07 / 08 FIFA Women’s Football Campaign, Tahiti 08 / 08 FIFA Women's Football Campaign, Laos Next

تاهيتي (يونيو/حزيران 2024)

تم التغلب على التحديات اللوجستية حيث دعم FIFA دورات حملة كرة القدم للسيدات في تاهيتي، حيث سافر الشباب من الجزر النائية داخل بولينيزيا الفرنسية. ولم ينضم المشاركون إلى دورات المهرجان من جزيرة تاهيتي الرئيسية فحسب، بل أيضاً من جزيرة موريوا المجاورة، وجزر ماركيساس وجزر ليوارد الأكثر بعداً. ويأتي هذا النشاط المتزايد على خلفية وصول تاهيتي إلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 16 سنة العام الماضي.

بورتو ريكو (يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول 2024)

نظمت بورتوريكو سلسلة من مهرجانات حملة كرة القدم للسيدات في يونيو 2024 وستنظم المزيد في ديسمبر من هذا العام. ومن المثير للإعجاب أنه من المتوقع أن تكون حوالي 1,000 فتاة من الدولة الكاريبية قد حضرن المهرجانات بحلول نهاية العام. تأمل ماجوري مارتينيز، مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم، أن يتم تحفيز العديد من المشاركات على مواصلة لعب كرة القدم من خلال هذه الفعاليات: ”مهرجان كرة القدم للسيدات هذا هو الحدث المثالي لمواصلة التعرف على هذه الرياضة. ويمكنهن مشاركة ومقابلة لاعبات منتخبنا الوطني والطالبات الرياضيات من مختلف جامعات بورتوريكو حتى يتسنى للفتيات رؤية أنفسهن والتعرّف عليهن ومواصلة حب هذه الرياضة“.

هندوراس (يوليو، سبتمبر وأكتوبر 2024)

كانت حملة كرة القدم للسيدات نشطة للغاية في هندوراس مع تنظيم مهرجانات على مدار أربعة أشهر، يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر. كما يجري تنفيذ برنامج FIFA لتطوير الدوري في هندوراس، حيث وضعت هذه الدولة الطموحة في أمريكا الوسطى مبادرات قوية لتطوير كرة القدم النسائية.

الإكوادور (يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر 2024)

جمع الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم [FEF] بين مهرجانات حملة كرة القدم للسيدات وبرنامج FIFA لتطوير الدوري خلال عام 2024 كوسيلة لزيادة تأثيرها إلى أقصى حد، وكوسيلة لاستكشاف ورصد المواهب النسائية داخل البلاد. يأتي هذا في الوقت المناسب بشكل خاص مع مشاركة منتخب أمريكا الجنوبية في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ لأول مرة على الإطلاق خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد ضمن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم انتشاراً جغرافياً واسعاً للأنشطة من خلال مهرجانات في إسميرالداس (يونيو) وسانتا إيلينا (يوليو) وريوبامبا (أكتوبر) وإيبارا (أكتوبر)، حيث يشارك 150 مشاركاً في كل مهرجان. هذه هي المرة الثانية التي تستفيد فيها الإكوادور من حملة FIFA لكرة القدم للسيدات. في عام 2023، قدم FIFA مهرجانات كرة القدم في العاصمة كيتو. قالت تاتيانا بورغوس، منسقة التطوير في الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم في ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة القدم النسائية التي عقدت مؤخراً في بوغوتا: ”نأمل، بصفتنا اتحاد كرة القدم الإكوادوري، أن نتمكن من الاستفادة من جميع البرامج التي يقدمها FIFA لتطوير كرة القدم النسائية. إن [المشاركات] متحمسات دائماً لتحقيق أحلامهن.“

كينيا (يوليو وأغسطس 2024)

شهد منتصف العام فترة مزدحمة في كينيا حيث أقيمت مهرجانات في مقاطعتي إمبو وسامبورو، واستضافت بوسيا فعالية كبيرة خلال شهر أغسطس. تم إطلاق حملة كرة القدم للسيدات بنجاح في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في عام 2023. بعد عدة سنوات من الجهود المتضافرة، كوفئ الاتحاد الكيني لكرة القدم بالظهور في أول بطولة عالمية للسيدات على الإطلاق بمناسبة مشاركته في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي ينظمها FIFA للسيدات هذا الشهر.

لاوس (سبتمبر 2024)