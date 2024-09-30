"فرصة عظيمة" ورشة عمل إقليمية تناقش نمو كرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية

عُقدت ورشة العمل على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة FIFA تحت 20 سنة

تم تمثيل جميع الاتحادات العشرة الأعضاء في أمريكا الجنوبية

ساراي باريمان يقول إن FIFA لا يمكنه تطوير كرة القدم النسائية إلا بدعم من الاتحاد الأمريكي الجنوبي

دخلت كرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية فترة مثيرة. تستضيف كولومبيا بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™، حيث ستستضيف كولومبيا كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™، مع جماهير متحمسة نفذت تذاكرها بالكامل لدعم الفريق المضيف، وبعد ثلاث سنوات، ستقام بطولة كأس العالم للسيدات 2027™ في القارة لأول مرة عندما تستضيفها البرازيل. ولمساعدة الاتحادات العشرة الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرصة الكبيرة التي تتيحها هذه الأحداث، نظم FIFA ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة القدم النسائية في بوغوتا على هامش كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة.

ورشة عمل اتحاد كرة القدم للسيدات في كولومبيا Previous 01 / 14 Regional Women's Football Seminar in Colombia 02 / 14 Director of FIFA Women's Football, Sarai Bareman during the Regional Women's Football Seminar 03 / 14 President of the Colombian Football Federation Ramon Jesurun during the Regional Women's Football Seminar 04 / 14 Regional Women's Football Seminar 05 / 14 Lucia Mijares during the Regional Women's Football Seminar 06 / 14 ACF04E66-3EB1-4147-9BDDFD80AC9E73D5Coach of the Brazilian Women's National Team Arthur Elias is interviewed by Lucia Mijares during the Regional Women's Football Seminar 07 / 14 'Women's football in CONMEBOL' conference during the Regional Women's Football Seminar 08 / 14 Director of FIFA Women's Football, Sarai Bareman during the Regional Women's Football Seminar 09 / 14 FCF Women's Soccer Coordinator Camila Terreros, during the Regional Women's Football Seminar 10 / 14 'Women's football in CONMEBOL' conference during the Regional Women's Football Seminar 11 / 14 Aspects of the Regional Women's Football Seminar 12 / 14 President of FIFA Gianni Infantino attends the Regional Women's Football Seminar 13 / 14 President of FIFA Gianni Infantino attends the Regional Women's Football Seminar 14 / 14 President of FIFA Gianni Infantino attends the Regional Women's Football Seminar Next

”وقالت السيدة ساراي بارمان، مديرة كرة القدم النسائية في FIFA، في كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل: ”إن كأس العالم للسيدات في البرازيل عام 2027 هي أكبر فرصة متاحة لكل اتحاد عضو في هذه المنطقة لتنمية اللعبة النسائية في بلدانهم. ”ستنتعش كرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية بعد هذه البطولة، وإذا لم نكن مستعدين لاستقبال هذا الاهتمام، فسوف نخذل الجيل القادم الذي ستلهمه هذه البطولة“.وشددت على أن طموحات FIFA في تنمية اللعبة وتحقيق هدف 60 مليون امرأة يلعبن كرة القدم بحلول عام 2026 تعتمد بشكل كبير على الاتحادات الأعضاء.

”[هن] في النهاية هن من يقومن، على أساس يومي، بتحقيق هذه الأهداف. لذا، فإن هذه فرصة لدعمهم والاستماع إليهم وفهم التحديات التي تواجههم عن كثب: ما الذي يعمل بشكل جيد وما الذي لا يعمل بشكل جيد، وهذا يساعدنا أيضاً على التكيف وتعديل كيفية دعمهم“.

أكدت بارمان على أهمية أن يكون لدى الاتحادات الأعضاء استراتيجية لكرة القدم النسائية تشمل المنظومة بأكملها مثل القاعدة الشعبية والتطوير والمشاركة وتنظيم المسابقات على مستوى الشباب للفتيات.

”يجب أن يكون هناك مدربون جاهزون لاستقبال هؤلاء الفتيات وتدريبهن. نحتاج إلى وجود إداريين في اللعبة. يمكنك القيام بالكثير من العمل على أرض الملعب، ولكن إذا لم يكن لديك هياكل قوية حول اللعبة أو حوكمة قوية، فغالبًا ما يذهب كل العمل الشاق على أرض الملعب هباءً. لذا، لا يوجد شيء رئيسي واحد يمكن للجميع القيام به هنا“.

في افتتاح الحدث، تحدث رامون خيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، عن أهمية البطولات الوطنية. وقال: ”نحن بحاجة إلى تعزيز البطولات المحلية وتقويتها حتى يحدث التقدم الذي نشهده في المنتخبات الوطنية مع فرق الأندية أيضاً“.

أحد أهداف FIFA الاستراتيجية لدورة 2023-27 هو زيادة فرص اللعب للمنتخبات الوطنية والأندية. وأوضح فريدريكو نانتيس، مدير المسابقات والعمليات في كونميبول، كيف أن كونميبول يحذو حذو FIFA بزيادة عدد المسابقات للسيدات، من 15 مسابقة في دورة 2023-2024 إلى 18 مسابقة في دورة 2025-2024، أي بزيادة قدرها 27.3% في عدد المباريات التي ستلعب و16.6% في عدد اللاعبات المشاركات.

كما استمعت الاتحادات الأعضاء إلى عرض تقديمي عن برنامج الكونميبول لتطوير كرة القدم وإضفاء الطابع الاحترافي عليها، وآخر عن نمو كرة القدم النسائية في كولومبيا.

كما استمعت الفعالية إلى آرثر إلياس، مدرب منتخب البرازيل للسيدات. وقال إلياس، الذي قاد البرازيل للفوز بالميدالية الفضية في البطولة الأولمبية لكرة القدم في باريس 2024: ”من المهم حقًا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تطوير اللعبة ككل، ومشاركة المعرفة دائمًا ما تكون مفيدة للغاية“.