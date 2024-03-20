جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن

يقوم FIFA بتسهيل لعب المباريات الودية الدولية بين المنتخبات الوطنية من مختلف الاتحادات
تهدف المبادرة إلى تزويد الاتحادات الأعضاء في FIFA بفرص اللعب الأساسية
تعد سلسلة FIFA لعام 2024™ إصدارًا تجريبيًا يضم 24 مباراة عبر ثلاث قارات
جدول المباريات الرسمي لسلسلة FIFA لعام 2024™ القادمة متاح الآن هنا. بعد قرار اتخذه مجلس FIFA في ديسمبر 2022 – وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027 – تتكون سلسلة FIFA من مباريات دولية ودية ستتنافس فيها منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة، والتي لا تتاح لها عادة فرصة اللعب مع بعضهم البعض.
الهدف النهائي لسلسلة FIFA™ هو السماح بمزيد من التفاعل الدولي لكرة القدم خارج النطاق المحلي التقليدي، مما يساهم بشكل ملموس في تطوير كرة القدم العالمية. ستضم النسخة التجريبية منتخبات وطنية من 24 اتحادًا عضوًا في FIFA تلعب في خمس دول عبر ثلاث قارات. وستكون جميع الاتحادات القارية الستة ممثلة في هذه النسخة التجريبية.
يمكنكم متابعة كافة المباريات هنا.