جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن

جدول المباريات الرسمي لسلسلة FIFA لعام 2024™ القادمة متاح الآن هنا. بعد قرار اتخذه مجلس FIFA في ديسمبر 2022 – وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027 – تتكون سلسلة FIFA من مباريات دولية ودية ستتنافس فيها منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة، والتي لا تتاح لها عادة فرصة اللعب مع بعضهم البعض.