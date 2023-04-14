الاتحاد البلغاري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bfunion.bg
العنوان
18,
Vitoshko lale Str.,
Boyana,
1618 SOFIA
Bulgaria
طرق التواصل
الهاتف: +359-2/90 55 400
البريد الإلكتروني:bfu@bfunion.bg
فاكس: +359-2/942 62 01
التنظيم
President
Georgi IVANOV
Acting President
Michail KASSABOV
Vice President
Atanas FURNADSHIEV
Emil KOSTADINOV
Michail KASSABOV
Rumyan VALKOV
General Secretary
Borislav POPOV
Treasurer
Eva PARVANOVA
Media And Communication Manager
Hristo ZAPRYANOV
Technical Director
Georgi IVANOV
National Coach Men
Ilian ILIEV
National Coach Women
Silviya RADOYSKA
Chairperson of the Referees Committee
David FERNANDEZ BORBALAN
Referee Coordinator
Stoyan ALEXIEV
Futsal Coordinator
Doychin BAHOV
تصنيف بلغاريا
تصنيف منتخب بلغاريا للرجال
تصنيف منتخب بلغاريا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
81
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
93
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
1211.21
١٥ مارس ٢٠٢٤