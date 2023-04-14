الاتحاد البلغاري لكرة القدم

الاتحاد البلغاري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bfunion.bg

العنوان

18,

Vitoshko lale Str.,

Boyana,

1618 SOFIA

Bulgaria

طرق التواصل

الهاتف: +359-2/90 55 400

البريد الإلكتروني:bfu@bfunion.bg

فاكس: +359-2/942 62 01

التنظيم

President

Georgi IVANOV

Acting President

Michail KASSABOV

Vice President

Atanas FURNADSHIEV

Emil KOSTADINOV

Michail KASSABOV

Rumyan VALKOV

General Secretary

Borislav POPOV

Treasurer

Eva PARVANOVA

Media And Communication Manager

Hristo ZAPRYANOV

Technical Director

Georgi IVANOV

National Coach Men

Ilian ILIEV

National Coach Women

Silviya RADOYSKA

Chairperson of the Referees Committee

David FERNANDEZ BORBALAN

Referee Coordinator

Stoyan ALEXIEV

Futsal Coordinator

Doychin BAHOV

تصنيف بلغاريا

تصنيف منتخب بلغاريا للرجال
تصنيف منتخب بلغاريا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
81
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
93
لاوس
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1211.21

١٥ مارس ٢٠٢٤