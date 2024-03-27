الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faf.dz
العنوان
Chemin Ahmed Ouaked,
BP 39,
16000 DELY-IBRAHIM, ALGIERS
Algeria
طرق التواصل
الهاتف: +213-21/984 307
البريد الإلكتروني:faffoot@yahoo.fr
فاكس: +213-21/984 308
التنظيم
President
Walid SADI
Vice President
El Amine MESLOUG
Nacer CHAREB
General Secretary
Nadir BOUZENAD
Treasurer
Djamil OULD AMMAR
Media And Communication Manager
Aboud SALAH-BEY
Technical Director
Ameur MANSOUL
National Coach Men
Vladimir PETKOVIC
National Coach Women
Farid BENSTITI
Chairperson of the Referees Committee
Mehdi ABID CHAREF
Head/Director of the Referees Department
Abdelhak ETCHIALI
Referee Coordinator
Djamel HAIMOUDI
Futsal Coordinator
Abdelkader BOUTEIBA
تصنيف الجزائر
تصنيف منتخب الجزائر للرجال
تصنيف منتخب الجزائر للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
41
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
1472.73
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
1254.12
١٥ مارس ٢٠٢٤
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