الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faf.dz

العنوان

Chemin Ahmed Ouaked,

BP 39,

16000 DELY-IBRAHIM, ALGIERS

Algeria

طرق التواصل

الهاتف: +213-21/984 307

البريد الإلكتروني:faffoot@yahoo.fr

فاكس: +213-21/984 308

التنظيم

President

Walid SADI

Vice President

El Amine MESLOUG

Nacer CHAREB

General Secretary

Nadir BOUZENAD

Treasurer

Djamil OULD AMMAR

Media And Communication Manager

Aboud SALAH-BEY

Technical Director

Ameur MANSOUL

National Coach Men

Vladimir PETKOVIC

National Coach Women

Farid BENSTITI

Chairperson of the Referees Committee

Mehdi ABID CHAREF

Head/Director of the Referees Department

Abdelhak ETCHIALI

Referee Coordinator

Djamel HAIMOUDI

Futsal Coordinator

Abdelkader BOUTEIBA

تصنيف الجزائر

تصنيف منتخب الجزائر للرجال
تصنيف منتخب الجزائر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
41
تونس
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1472.73

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
البحرين
1254.12

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٦ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٠ مارس ٢٠٢٤
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 24: A view of the Football Unites the World flag alongside the FIFA flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
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