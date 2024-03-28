اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pngfootball.com.pg
العنوان
National Capital District,
P.O. Box 371,
PORT MORESBY
Papua New Guinea
طرق التواصل
الهاتف: +675/430 6390
البريد الإلكتروني:generalsecretary@pngfootball.com.pg
فاكس: +675/475 1399
التنظيم
President
John KAPI NATTO
Vice President
Francis ANK
Justin HELELE
Morea VAVINE
Siegfried BESCHEL
General Secretary
Gordon MANUB
Treasurer
Elizabeth WAKI
Media And Communication Manager
Henry MORABANG
Leo JAKANDUO
National Coach Men
Warren MOON
National Coach Women
Eric KOMENG
Chairperson of the Referees Committee
Siegfried BESCHEL
Head/Director of the Referees Department
Jimmy WARAI
Referee Coordinator
Jimmy WARAI
تصنيف بابوا غينيا الجديدة
تصنيف منتخب بابوا غينيا الجديدة للرجال
تصنيف منتخب بابوا غينيا الجديدة للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
163
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
54
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
1433.23
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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