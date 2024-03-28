اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pngfootball.com.pg

العنوان

National Capital District,

P.O. Box 371,

PORT MORESBY

Papua New Guinea

طرق التواصل

الهاتف: +675/430 6390

البريد الإلكتروني:generalsecretary@pngfootball.com.pg

فاكس: +675/475 1399

التنظيم

President

John KAPI NATTO

Vice President

Francis ANK

Justin HELELE

Morea VAVINE

Siegfried BESCHEL

General Secretary

Gordon MANUB

Treasurer

Elizabeth WAKI

Media And Communication Manager

Henry MORABANG

Leo JAKANDUO

National Coach Men

Warren MOON

National Coach Women

Eric KOMENG

Chairperson of the Referees Committee

Siegfried BESCHEL

Head/Director of the Referees Department

Jimmy WARAI

Referee Coordinator

Jimmy WARAI

تصنيف بابوا غينيا الجديدة

تصنيف منتخب بابوا غينيا الجديدة للرجال
تصنيف منتخب بابوا غينيا الجديدة للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
163
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
54
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
المغرب
1433.23

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - NOVEMBER 09: General views of the Sir John Guise Stadium where the opening match for the FIFA U-20 Women's World Cup will be played on November 9, 2016 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاستدامة
اجتماع بين الاتحادات الوطنية من أوقيانوسيا للتركيز على استراتيجيات تغير المناخ
٢٨ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
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FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - AUGUST 13: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of Papau New Guinea James Marape as part of his visit to Papua New Guinea during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 13, 2023 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Graham Robinson)
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زيارة رئيس FIFA إلى بابوا غينيا الجديدة
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
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