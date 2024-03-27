الاتحاد المصري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.efa.com.eg
العنوان
5 Gabalaya Street,
El Gezira,
El Borg Post Office CAIRO
Egypt
طرق التواصل
الهاتف: +202/2735 1793
البريد الإلكتروني:efa_football@hotmail.com
فاكس: +202/2736 7817
التنظيم
President
Gamal ALLAM
Vice President
Khaled EL DARANDALY
General Secretary
Walid EL ATTAR
Media And Communication Manager
Osama ISMAIL
Technical Director
Alaa NABIL
National Coach Men
HOSSAM HASSAN
MOHAMED YOUSSEF
National Coach Women
Mohamed GAMAL
Chairperson of the Referees Committee
Vitor MELO PEREIRA
Head/Director of the Referees Department
Ahmed ABOU
Referee Coordinator
Farid Mansour SULTAN
تصنيف مصر
تصنيف منتخب مصر للرجال
تصنيف منتخب مصر للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
34
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
1498.84
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
92
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
١٥ مارس ٢٠٢٤
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