الاتحاد المصري لكرة القدم

الاتحاد المصري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.efa.com.eg

العنوان

5 Gabalaya Street,

El Gezira,

El Borg Post Office CAIRO

Egypt

طرق التواصل

الهاتف: +202/2735 1793

البريد الإلكتروني:efa_football@hotmail.com

فاكس: +202/2736 7817

التنظيم

President

Gamal ALLAM

Vice President

Khaled EL DARANDALY

General Secretary

Walid EL ATTAR

Media And Communication Manager

Osama ISMAIL

Technical Director

Alaa NABIL

National Coach Men

HOSSAM HASSAN

MOHAMED YOUSSEF

National Coach Women

Mohamed GAMAL

Chairperson of the Referees Committee

Vitor MELO PEREIRA

Head/Director of the Referees Department

Ahmed ABOU

Referee Coordinator

Farid Mansour SULTAN

تصنيف مصر

تصنيف منتخب مصر للرجال
تصنيف منتخب مصر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
34
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
روسيا
1498.84

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
92
كوبا
كوبا
كوبا
1222.42
93
لاوس
لاوس
لاوس
1217.34
94
مصر
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1213.21

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد المصري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المصري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
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سلسلة FIFA لعام 2024™ بوابة عودة مصر إلى كأس العالم FIFA
٢٦ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
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