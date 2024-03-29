اتحاد تنزانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tff.or.tz
العنوان
Karume Memorial Stadium,
Uhuru/Shauri Moyo Road,
Ilala,
P.O. Box 1574,
DAR-ES-SALAAM
Tanzania
طرق التواصل
الهاتف: +255-755/264 181
البريد الإلكتروني:tanfootball@tff.or.tz
فاكس: +255-222/861 815
التنظيم
President
Wallace KARIA
Vice President
Athumani NYAMLANI
General Secretary
Kidao WILFRED
Treasurer
Daniel MSANGI
Media And Communication Manager
Boniface WAMBURA
Technical Director
Oscar MIRAMBO
National Coach Men
Hemed MOROCCO
National Coach Women
Bakari SHIME
Chairperson of the Referees Committee
Hamdoun NASSOR
Head/Director of the Referees Department
Leslie LIUNDA
Referee Coordinator
Charles NDAGALA
Futsal Coordinator
Kayuni SUNDAY
تصنيف تنزانيا
تصنيف منتخب تنزانيا للرجال
تصنيف منتخب تنزانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
117
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
144
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
1021.87
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد تنزانيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
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