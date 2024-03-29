اتحاد تنزانيا لكرة القدم

اتحاد تنزانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tff.or.tz

العنوان

Karume Memorial Stadium,

Uhuru/Shauri Moyo Road,

Ilala,

P.O. Box 1574,

DAR-ES-SALAAM

Tanzania

طرق التواصل

الهاتف: +255-755/264 181

البريد الإلكتروني:tanfootball@tff.or.tz

فاكس: +255-222/861 815

التنظيم

President

Wallace KARIA

Vice President

Athumani NYAMLANI

General Secretary

Kidao WILFRED

Treasurer

Daniel MSANGI

Media And Communication Manager

Boniface WAMBURA

Technical Director

Oscar MIRAMBO

National Coach Men

Hemed MOROCCO

National Coach Women

Bakari SHIME

Chairperson of the Referees Committee

Hamdoun NASSOR

Head/Director of the Referees Department

Leslie LIUNDA

Referee Coordinator

Charles NDAGALA

Futsal Coordinator

Kayuni SUNDAY

تصنيف تنزانيا

تصنيف منتخب تنزانيا للرجال
تصنيف منتخب تنزانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
117
الهند
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
1156.45

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
144
الغابون
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1021.87

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تنزانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تنزانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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