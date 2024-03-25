اتحاد أذربيجان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.affa.az
العنوان
2208,
Nobel prospekti,
1025 BAKU
Azerbaijan
طرق التواصل
الهاتف: +994-12/404 27 77
البريد الإلكتروني:info@affa.az
فاكس: +994-12/404 27 72
التنظيم
President
Rovnag ABDULLAYEV
Vice President
Elshad NASIROV
Rauf ALIYEV
General Secretary
Sarkhan HAJIYEV
Treasurer
Khalid JAVADOV
Media And Communication Manager
Firuz ABDULLA
Technical Director
Jahangir HASANZADE
National Coach Men
Arif ASADOV
National Coach Women
Siyasat ASGAROV
Chairperson of the Referees Committee
Baris SIMSEK
Head/Director of the Referees Department
Javid JALILOV
Referee Coordinator
Javid JALILOV
Futsal Coordinator
Zaur HAJI-MAHARRAMOV
تصنيف أذربيجان
تصنيف منتخب أذربيجان للرجال
تصنيف منتخب أذربيجان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
111
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
1168.07
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
74
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
1280.87
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد أذربيجان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤