اتحاد أذربيجان لكرة القدم

اتحاد أذربيجان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.affa.az

العنوان

2208,

Nobel prospekti,

1025 BAKU

Azerbaijan

طرق التواصل

الهاتف: +994-12/404 27 77

البريد الإلكتروني:info@affa.az

فاكس: +994-12/404 27 72

التنظيم

President

Rovnag ABDULLAYEV

Vice President

Elshad NASIROV

Rauf ALIYEV

General Secretary

Sarkhan HAJIYEV

Treasurer

Khalid JAVADOV

Media And Communication Manager

Firuz ABDULLA

Technical Director

Jahangir HASANZADE

National Coach Men

Arif ASADOV

National Coach Women

Siyasat ASGAROV

Chairperson of the Referees Committee

Baris SIMSEK

Head/Director of the Referees Department

Javid JALILOV

Referee Coordinator

Javid JALILOV

Futsal Coordinator

Zaur HAJI-MAHARRAMOV

تصنيف أذربيجان

تصنيف منتخب أذربيجان للرجال
تصنيف منتخب أذربيجان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
111
كينيا
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
لبنان
1168.07

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
74
الأردن
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
تونس
1280.87

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أذربيجان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أذربيجان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
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بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 24: A view of the Football Unites the World flag alongside the FIFA flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
Azerbaijan WF Club Licensing Seminar
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أذربيجان تفتح آفاق جديدة من خلال منح تراخيص للأندية النسائية
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with Association Of Football Federations Of Azerbaijan President Rovnag Abdullayev (R) at FIFA Paris Office on February 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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برنامج FIFA Forward يواصل دعم تطوير كرة القدم في أذربيجان
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 13: Participants pose for a group picture during FIFA European Member Associations' Workshop at FIFA Paris offices on September 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
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ورشة عمل ناجحة وتعاون أوروبي مثمر
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