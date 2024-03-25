الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

الاتحاد بوليفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fbf.com.bo

العنوان

Av. Libertador Bolívar 1168,

COCHABAMBA

Bolivia

طرق التواصل

الهاتف: +591-4/448 8600

البريد الإلكتروني:secretaria.cba@fbf.com.bo

فاكس: +591-4/428 2132

التنظيم

President

Fernando COSTA

Vice President

Ronald PAZ

General Secretary

Gaston URIBE

Media And Communication Manager

Walter DIAZ

Technical Director

Cristian QUIROGA

National Coach Men

ZAGO

National Coach Women

Juan VILLARROEL

Chairperson of the Referees Committee

Jose JORDAN

Head/Director of the Referees Department

Cesar ESTRADA

Referee Coordinator

Alejandro MANCILLA

Futsal Coordinator

Errol MENDOZA DURAN

تصنيف بوليفيا

تصنيف منتخب بوليفيا للرجال
تصنيف منتخب بوليفيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
84
الغابون
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
الصين
1273.78

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
102
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
MIRAFLORES, BOLIVIA - NOVEMBER 16: Players of Bolivia celebrate after winning a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Bolivia and Peru at Estadio Hernando Siles on November 16, 2023 in Miraflores, Bolivia. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تضع نصب عينيها الخروج بدروس مفيدة من سلسلة FIFA لعام 2024™
٢١ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
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