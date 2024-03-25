الاتحاد بوليفيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fbf.com.bo
العنوان
Av. Libertador Bolívar 1168,
COCHABAMBA
Bolivia
طرق التواصل
الهاتف: +591-4/448 8600
البريد الإلكتروني:secretaria.cba@fbf.com.bo
فاكس: +591-4/428 2132
التنظيم
President
Fernando COSTA
Vice President
Ronald PAZ
General Secretary
Gaston URIBE
Media And Communication Manager
Walter DIAZ
Technical Director
Cristian QUIROGA
National Coach Men
ZAGO
National Coach Women
Juan VILLARROEL
Chairperson of the Referees Committee
Jose JORDAN
Head/Director of the Referees Department
Cesar ESTRADA
Referee Coordinator
Alejandro MANCILLA
Futsal Coordinator
Errol MENDOZA DURAN
تصنيف بوليفيا
تصنيف منتخب بوليفيا للرجال
تصنيف منتخب بوليفيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
84
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
1273.78
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
102
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
103
لتوانيا
لتوانيا
1204.42
104
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
١٥ مارس ٢٠٢٤
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٢٥ مارس ٢٠٢٤