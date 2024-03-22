الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

الاتحاد الكرواتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.hns.family

العنوان

Ulica grada Vukovara 269A,

10000 ZAGREB

Croatia

طرق التواصل

الهاتف: +385-1/236 1555

البريد الإلكتروني:international@hns.family

فاكس: +385-1/244 1501

التنظيم

President

Marijan KUSTIC

Senior Vice President

Ante VUCEMILOVIC-SIMUNOVIC

Vice President

Damir MISKOVIC

Mario SMODLAKA

Nenad CRNKO

Slavko PRISCAN

General Secretary

Tomislav SVETINA

Treasurer

Ruzica BAJRIC

Media And Communication Manager

Tomislav PACAK

Technical Director

Stipe PLETIKOSA

National Coach Men

Zlatko DALIC

National Coach Women

Nenad GRACAN

Chairperson of the Referees Committee

Bruno MARIC

Head/Director of the Referees Department

Igor PRISTOVNIK

Referee Coordinator

Igor PRISTOVNIK

Futsal Coordinator

Boris DURLEN

تصنيف كرواتيا

تصنيف منتخب كرواتيا للرجال
تصنيف منتخب كرواتيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
8
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
المغرب
1663.39

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 19: FIFA President Gianni Infantino meets with President of Croatia Zoran Milanovic in New York, United States of America on September 19, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يناقش قضايا كرة القدم مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
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LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
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DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Achraf Dari of Morocco celebrates after scoring the team's first goal with teammates during the FIFA World Cup Qatar 2022 3rd Place match between Croatia and Morocco at Khalifa International Stadium on December 17, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
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FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 05: Ivan Perisic of FC Internazionale celebrate with Romelu Lukaku and Achraf Hakimi after scoring the goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Stadio Artemio Franchi on February 05, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)
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