الاتحاد الكرواتي لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.hns.family
العنوان
Ulica grada Vukovara 269A,
10000 ZAGREB
Croatia
طرق التواصل
الهاتف: +385-1/236 1555
البريد الإلكتروني:international@hns.family
فاكس: +385-1/244 1501
President
Marijan KUSTIC
Senior Vice President
Ante VUCEMILOVIC-SIMUNOVIC
Vice President
Damir MISKOVIC
Mario SMODLAKA
Nenad CRNKO
Slavko PRISCAN
General Secretary
Tomislav SVETINA
Treasurer
Ruzica BAJRIC
Media And Communication Manager
Tomislav PACAK
Technical Director
Stipe PLETIKOSA
National Coach Men
Zlatko DALIC
National Coach Women
Nenad GRACAN
Chairperson of the Referees Committee
Bruno MARIC
Head/Director of the Referees Department
Igor PRISTOVNIK
Referee Coordinator
Igor PRISTOVNIK
Futsal Coordinator
Boris DURLEN
تصنيف كرواتيا
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
8
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
1663.39
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
١٥ مارس ٢٠٢٤
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