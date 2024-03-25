اتحاد سريلانكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.football.lk
العنوان
100/9 Independence Avenue,
07 COLOMBO
Sri Lanka
طرق التواصل
الهاتف: +94-11/268 6120
البريد الإلكتروني:ffsl@football.lk
فاكس: +94-11/268 2471
التنظيم
President
Jaswar UMARU LEBBE
Senior Vice President
Ranjith RODRIGO
Vice President
Emmanuel ARNOLD
K.P.P. PATHIRANA
Saman NAGAHAWATHA
Acting General Secretary
Asif ANSAR
Treasurer
Antony F. SELLER
Chairperson of the Referees Committee
Anura de Silva VIDANAGAMAGE
Head/Director of the Referees Department
Deshapryia ARAMBEKADE
Referee Coordinator
Mohamed ABDEEN
تصنيف سريلانكا
تصنيف منتخب سريلانكا للرجال
تصنيف منتخب سريلانكا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
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٢٥ مارس ٢٠٢٤