اتحاد سريلانكا لكرة القدم

اتحاد سريلانكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.football.lk

العنوان

100/9 Independence Avenue,

07 COLOMBO

Sri Lanka

طرق التواصل

الهاتف: +94-11/268 6120

البريد الإلكتروني:ffsl@football.lk

فاكس: +94-11/268 2471

التنظيم

President

Jaswar UMARU LEBBE

Senior Vice President

Ranjith RODRIGO

Vice President

Emmanuel ARNOLD

K.P.P. PATHIRANA

Saman NAGAHAWATHA

Acting General Secretary

Asif ANSAR

Treasurer

Antony F. SELLER

Chairperson of the Referees Committee

Anura de Silva VIDANAGAMAGE

Head/Director of the Referees Department

Deshapryia ARAMBEKADE

Referee Coordinator

Mohamed ABDEEN

تصنيف سريلانكا

تصنيف منتخب سريلانكا للرجال
تصنيف منتخب سريلانكا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد سريلانكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سريلانكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
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بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
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ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 24: A view of the Football Unites the World flag alongside the FIFA flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
Home of FIFA - Lettering
الاتحادات الأعضاء
FIFA يُعلِّق عضوية اتحاد سيريلانكا لكرة القدم
DOHA, QATAR - SEPTEMBER 09: FIFA President Gianni Infantino and Football Federation of Sri Lanka meeting on September 9, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Resolution Films/FIFA)
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جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد السريلانكي جاسوار أومار في الدوحة
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