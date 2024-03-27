اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.safa.net

العنوان

76 Nasrec Road,

Nasrec Extension 3,

P.O. Box 910,

2190 JOHANNESBURG

South Africa

طرق التواصل

الهاتف: +27-11/567 2010

البريد الإلكتروني:ceo@safa.net

فاكس: +27-11/494 3013

التنظيم

President

Danny JORDAAN

Vice President

Elvis SHISHANA

Gay MOKOENA

Irvin KHOZA

Lucas NHLAPO

Ria LEDWABA

Xolile NKOMPELA

General Secretary

Lydia MONYEPAO

Media And Communication Manager

Domnic CHIMNAVHI

Technical Director

Walter STEENBOK

National Coach Men

Hugo BROOS

National Coach Women

Desiree ELLIS

Chairperson of the Referees Committee

Victor GOMES

Head/Director of the Referees Department

Abdul Basit EBRAHIM

Referee Coordinator

Abdul Basit EBRAHIM

Futsal Coordinator

Thomas SADIKE

تصنيف جنوب أفريقيا

تصنيف منتخب جنوب أفريقيا للرجال
تصنيف منتخب جنوب أفريقيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
56
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1401.31

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1481.87

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
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"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
PRETORIA, SOUTH AFRICA - MARCH 25: South Africas Department of Correctional Services and the football club SuperSport United have teamed up  supported by funding from the FIFA Foundation  to launch the Twinning Project at Kgosi Mampuru II Management Area on March 25, 2024 in Pretoria, South Africa. (Photo courtesy of SAFA)
مؤسسة FIFA
انطلاق مشروع تعاون مع مصلحة السجون في جنوب أفريقيا بفضل دعم مؤسسة FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
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DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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