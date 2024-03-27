اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.safa.net
العنوان
76 Nasrec Road,
Nasrec Extension 3,
P.O. Box 910,
2190 JOHANNESBURG
South Africa
طرق التواصل
الهاتف: +27-11/567 2010
البريد الإلكتروني:ceo@safa.net
فاكس: +27-11/494 3013
التنظيم
President
Danny JORDAAN
Vice President
Elvis SHISHANA
Gay MOKOENA
Irvin KHOZA
Lucas NHLAPO
Ria LEDWABA
Xolile NKOMPELA
General Secretary
Lydia MONYEPAO
Media And Communication Manager
Domnic CHIMNAVHI
Technical Director
Walter STEENBOK
National Coach Men
Hugo BROOS
National Coach Women
Desiree ELLIS
Chairperson of the Referees Committee
Victor GOMES
Head/Director of the Referees Department
Abdul Basit EBRAHIM
Referee Coordinator
Abdul Basit EBRAHIM
Futsal Coordinator
Thomas SADIKE
تصنيف جنوب أفريقيا
تصنيف منتخب جنوب أفريقيا للرجال
تصنيف منتخب جنوب أفريقيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
56
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
1401.31
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
1481.87
١٥ مارس ٢٠٢٤
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