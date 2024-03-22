اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nzfootball.co.nz
العنوان
North Harbour Stadium,
Stadium Drive,
P.O. Box 301 043,
Albany,
AUCKLAND
Aotearoa New Zealand
طرق التواصل
الهاتف: +64-9/414 0175
البريد الإلكتروني:tracy.brady@nzfootball.co.nz
فاكس: +64-9/414 0176
التنظيم
President
Johanna WOOD
Vice President
Garry CARNACHAN
Scott MORAN
General Secretary
Andrew PRAGNELL
Treasurer
Leigh GARDINER
Technical Director
Andy BOYENS
National Coach Men
Darren BAZELEY
National Coach Women
Jitka KLIMKOVA
Chairperson of the Referees Committee
Scott MORAN
Head/Director of the Referees Department
Lindsey ROBINSON
Referee Coordinator
Lindsey ROBINSON
Futsal Coordinator
Tracey SPRAY
تصنيف أوتياروا نيوزيلندا
تصنيف منتخب أوتياروا نيوزيلندا للرجال
تصنيف منتخب أوتياروا نيوزيلندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
101
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
1194.58
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
26
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
1670.48
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.