اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nzfootball.co.nz

العنوان

North Harbour Stadium,

Stadium Drive,

P.O. Box 301 043,

Albany,

AUCKLAND

Aotearoa New Zealand

طرق التواصل

الهاتف: +64-9/414 0175

البريد الإلكتروني:tracy.brady@nzfootball.co.nz

فاكس: +64-9/414 0176

التنظيم

President

Johanna WOOD

Vice President

Garry CARNACHAN

Scott MORAN

General Secretary

Andrew PRAGNELL

Treasurer

Leigh GARDINER

Technical Director

Andy BOYENS

National Coach Men

Darren BAZELEY

National Coach Women

Jitka KLIMKOVA

Chairperson of the Referees Committee

Scott MORAN

Head/Director of the Referees Department

Lindsey ROBINSON

Referee Coordinator

Lindsey ROBINSON

Futsal Coordinator

Tracey SPRAY

تصنيف أوتياروا نيوزيلندا

تصنيف منتخب أوتياروا نيوزيلندا للرجال
تصنيف منتخب أوتياروا نيوزيلندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
101
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1206.72
102
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1194.58

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
26
روسيا
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
التشيك
1670.48

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
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