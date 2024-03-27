الجامعة التونسية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ftf.org.tn
العنوان
Stade Annexe d'El Menzah,
Cité Olympique,
1003 EL MENZAH, TUNIS
Tunisia
طرق التواصل
الهاتف: +216-71/793 760
البريد الإلكتروني:directeur@ftf.org.tn
فاكس: +216-71/783 843
التنظيم
President
Wadie JARY
Vice President
Wassef JELAIEL
General Secretary
Wajdi AOUADI
Treasurer
Ibrahim ABID
Media And Communication Manager
Boussairi BOUJLEL
Technical Director
Mohamed Ali HAMMAMI
National Coach Women
Samir LANDOULSI
Chairperson of the Referees Committee
Ammar TRABELSI
Head/Director of the Referees Department
Ammar TRABELSI
Referee Coordinator
Ammar TRABELSI
Futsal Coordinator
Chaabane KAAFAR
تصنيف تونس
تصنيف منتخب تونس للرجال
تصنيف منتخب تونس للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
1480.24
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
76
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
١٥ مارس ٢٠٢٤
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