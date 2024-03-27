الجامعة التونسية لكرة القدم

الجامعة التونسية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ftf.org.tn

العنوان

Stade Annexe d'El Menzah,

Cité Olympique,

1003 EL MENZAH, TUNIS

Tunisia

طرق التواصل

الهاتف: +216-71/793 760

البريد الإلكتروني:directeur@ftf.org.tn

فاكس: +216-71/783 843

التنظيم

President

Wadie JARY

Vice President

Wassef JELAIEL

General Secretary

Wajdi AOUADI

Treasurer

Ibrahim ABID

Media And Communication Manager

Boussairi BOUJLEL

Technical Director

Mohamed Ali HAMMAMI

National Coach Women

Samir LANDOULSI

Chairperson of the Referees Committee

Ammar TRABELSI

Head/Director of the Referees Department

Ammar TRABELSI

Referee Coordinator

Ammar TRABELSI

Futsal Coordinator

Chaabane KAAFAR

تصنيف تونس

تصنيف منتخب تونس للرجال
تصنيف منتخب تونس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1480.24

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
76
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
80
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الجامعة التونسية لكرة القدم

أحدث المواضيع من الجامعة التونسية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
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440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
TUNIS, TUNISIA - OCTOBER 21: Fédération Tunisienne de Football (FTF) during the tour of the new facilities at FTF Technical Centre on October 21, 2022 in Tunis, Tunisia. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
تطوير كرة القدم
الاتحاد التونسي لكرة القدم يحدّث منشآته بمساندة FIFA Forward
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: FIFA President Gianni Infantino meeting with Tunisan Federation President Wadie Jary at FIFA Paris offices on September 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet- FIFA)
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مواضيع محلية وإقليمية ودولية تم تناولها خلال زيارة الجامعة التونسية
TUNIS, TUNISIA - MARCH 29: Ali Maaloul and Mohamed Dräger of Tunisia during the FIFA World Cup African Qualifiers 3rd round match between Tunisia and Mali in Tunis, Tunisia on March 29, 2022. (Photo by Tnani Badreddine/vi/DeFodi Images via Getty Images)
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تونس.. مفاجأة "محلية" غامضة في كأس العالم