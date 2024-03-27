اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.feguifut.org
العنوان
Avenida de Hassan II,
N° 1300,
MALABO
Equatorial Guinea
طرق التواصل
الهاتف: +240/222 574 376
البريد الإلكتروني:secretaria.gral@feguifut.org
التنظيم
President
Venancio NDONG
Vice President
Lucrecio ONDO NDA
General Secretary
Juan Antonio MENE
Treasurer
Nsi Nguema MANUEL
Media And Communication Manager
David MONSUNG NDRUNG
National Coach Men
CASTO NOPO
JUAN MICHA
National Coach Women
Jose EKANG
Chairperson of the Referees Committee
Carlos Emilio BAYEME ANGUESOMO
Head/Director of the Referees Department
Eusebio ENGONO NGUEMA
Referee Coordinator
Agustin NDONG
Futsal Coordinator
Francisco NDONG
تصنيف غينيا الاستوائية
تصنيف منتخب غينيا الاستوائية للرجال
تصنيف منتخب غينيا الاستوائية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
77
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
1306.14
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
80
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
1264.25
١٥ مارس ٢٠٢٤
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