اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.feguifut.org

العنوان

Avenida de Hassan II,

N° 1300,

MALABO

Equatorial Guinea

طرق التواصل

الهاتف: +240/222 574 376

البريد الإلكتروني:secretaria.gral@feguifut.org

التنظيم

President

Venancio NDONG

Vice President

Lucrecio ONDO NDA

General Secretary

Juan Antonio MENE

Treasurer

Nsi Nguema MANUEL

Media And Communication Manager

David MONSUNG NDRUNG

National Coach Men

CASTO NOPO

JUAN MICHA

National Coach Women

Jose EKANG

Chairperson of the Referees Committee

Carlos Emilio BAYEME ANGUESOMO

Head/Director of the Referees Department

Eusebio ENGONO NGUEMA

Referee Coordinator

Agustin NDONG

Futsal Coordinator

Francisco NDONG

تصنيف غينيا الاستوائية

تصنيف منتخب غينيا الاستوائية للرجال
تصنيف منتخب غينيا الاستوائية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
77
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1306.14

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
80
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1274.69
81
مالي
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1264.25

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 07: Equatorial Guinean Football Association Board of Directors Member Bienvenido Ateba Mangue, Equatorial Guinean Football Association President Venancio Ndong, FIFA President Gianni Infantino, Equatorial Guinean Football Association General Secretary Juan Antonio Mene and FIFA Director Member Associations Africa Gelson Fernandes meet at FIFA Paris offices on September 7, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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رئيس اتحاد غينيا الاستوائية يشكر جياني إنفانتينو على الدعم
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