اتحاد فانواتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.vff.vu
العنوان
VFF House,
Anabrou,
P.O. Box 266,
678 PORT VILA
Vanuatu
طرق التواصل
الهاتف: +678/27 239
البريد الإلكتروني:lambertmaltock@yahoo.com
فاكس: +678/25 236
التنظيم
President
Lambert MALTOCK
Senior Vice President
Iau TUAN NAUKOOT
Vice President
David BONGRANLIE
Sakias BOE
General Secretary
Albert MANAROTO
Treasurer
Thomas TAU
Technical Director
Peter TAKARO
National Coach Men
Emerson ALCANTARA
National Coach Women
Jean Robert YELOU
Chairperson of the Referees Committee
Simon DARVAL
Head/Director of the Referees Department
Robinson BANGA
Referee Coordinator
Robinson BANGA
تصنيف فانواتو
تصنيف منتخب فانواتو للرجال
تصنيف منتخب فانواتو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
168
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
967.29
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
120
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
1113.62
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد فانواتو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤