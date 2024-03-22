اتحاد فانواتو لكرة القدم

اتحاد فانواتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.vff.vu

العنوان

VFF House,

Anabrou,

P.O. Box 266,

678 PORT VILA

Vanuatu

طرق التواصل

الهاتف: +678/27 239

البريد الإلكتروني:lambertmaltock@yahoo.com

فاكس: +678/25 236

التنظيم

President

Lambert MALTOCK

Senior Vice President

Iau TUAN NAUKOOT

Vice President

David BONGRANLIE

Sakias BOE

General Secretary

Albert MANAROTO

Treasurer

Thomas TAU

Technical Director

Peter TAKARO

National Coach Men

Emerson ALCANTARA

National Coach Women

Jean Robert YELOU

Chairperson of the Referees Committee

Simon DARVAL

Head/Director of the Referees Department

Robinson BANGA

Referee Coordinator

Robinson BANGA

تصنيف فانواتو

تصنيف منتخب فانواتو للرجال
تصنيف منتخب فانواتو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
168
فيجي
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
مالطا
967.29

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
120
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1113.62

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد فانواتو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فانواتو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
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HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
PORT VILA, VANUATU - AUGUST 04: FIFA President Gianni Infantino visits Vanuatu Academy for the Unveiling of a pitch dedicated to Péle during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 04, 2023 in Port Vila, Vanuatu. (Photo by Hilaire Bule)
الرئيس
افتتاح ملعب الملك بيلي لكرة القدم في فانواتو
PORT VILA, VANUATU - AUGUST 04: FIFA President Gianni Infantino meets with the Prime Minister of Vanuatu Ishmael Kalsakau during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 04, 2023 in Port Vila, Vanuatu. (Photo by BREJ)
الرئيس
جاني إنفانتينو في زيارة تفقدية لمشاريع FIFA Forward بدولة فانواتو
FIFA event during the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand, Rydges Hotel, Wellington, Tuesday 25th July July 2023. Photo: Dave Lintott / www.phototek.nz
التطور التقني
صقل المواهب الكروية في أوقيانوسيا
FIFA Secretary General Fatma Samoura at Complex Edouard Pentecost, Noumea.
المنظمة
الأمينة العامة تشيد بتعطشّ كاليدونيا الجديدة وفانواتو لكرة القدم
FIFA Secretary General attends a brainstorming session hosted by Vanuatu Member of Parliament, Julie King
المنظمة
الأمينة العامة في زيارة إلى فانواتو للنهوض بكرة قدم السيدات في البلاد