اتحاد أندورا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faf.ad
العنوان
C/ Batlle Tomàs nº 4 Baixos,
Apartado Postal 65 AD,
AD 700 ESCALDES-ENGORDANY
Andorra
طرق التواصل
الهاتف: +376/805 830
البريد الإلكتروني:info@faf.ad
فاكس: +376/862 006
التنظيم
President
Felix ALVAREZ
Vice President
Alfonso GUILLERMO
Ricardo TOLOSA
General Secretary
David RODRIGO
Treasurer
Josep COMBARROS
Media And Communication Manager
Xavier BONET
Technical Director
Eloy CASALS
National Coach Men
KOLDO
National Coach Women
Albert PANADERO
Chairperson of the Referees Committee
Salustia CHATO CIPRES
Referee Coordinator
Sara GOMEZ HERNANDEZ
تصنيف أندورا
تصنيف منتخب أندورا للرجال
تصنيف منتخب أندورا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
162
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
737.24
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد أندورا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤