اتحاد أندورا لكرة القدم

اتحاد أندورا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faf.ad

العنوان

C/ Batlle Tomàs nº 4 Baixos,

Apartado Postal 65 AD,

AD 700 ESCALDES-ENGORDANY

Andorra

طرق التواصل

الهاتف: +376/805 830

البريد الإلكتروني:info@faf.ad

فاكس: +376/862 006

التنظيم

President

Felix ALVAREZ

Vice President

Alfonso GUILLERMO

Ricardo TOLOSA

General Secretary

David RODRIGO

Treasurer

Josep COMBARROS

Media And Communication Manager

Xavier BONET

Technical Director

Eloy CASALS

National Coach Men

KOLDO

National Coach Women

Albert PANADERO

Chairperson of the Referees Committee

Salustia CHATO CIPRES

Referee Coordinator

Sara GOMEZ HERNANDEZ

تصنيف أندورا

تصنيف منتخب أندورا للرجال
تصنيف منتخب أندورا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
162
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
أروبا
737.24

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أندورا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أندورا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء
٢٠ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
Andorra's defender #6 Ildefons Lima (C) leaves the pitch after he played his very last match during the UEFA Euro 2024 football tournament Group I qualifying match between Switzerland and Andorra at Tourbillon stadium in Sion on September 12, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
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إلديفونس ليما: "لا توجد رياضة أخرى في العالم توحّد الناس كما تفعل كرة القدم"
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CHIȘINĂU, MOLDOVA - MAY 26: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov (L) with President of the Moldovan Football Federation Leonid Oleinicenco (R) during the FIFA Forward Awards - Moldova presentation on May 26, 2023 in Chișinău, Moldova. (Photo courtesy of FMF)
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FIFA يُكرم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
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الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
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إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول