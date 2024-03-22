اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-fabd.com

العنوان

FABD House,

Jalan Pusat Persidangan,

BB4313 BANDAR SERI BEGAWAN

Brunei Darussalam

طرق التواصل

الهاتف: +673/238 0047

البريد الإلكتروني:secretariat@the-fabd.com

فاكس: +673/238 0057

التنظيم

President

Feisal EUSOFF

Vice President

Mahrub MURNI

Acting General Secretary

Matali Bin Haji Md TAHIR

Treasurer

Maswadi MOHSIN

Media And Communication Manager

Ameer LANI

Technical Director

Paul MUNSTER

National Coach Men

Mario RIVERA

Chairperson of the Referees Committee

Pengiran PENGIRAN HAJI TAJ.

Head/Director of the Referees Department

Sujairi ABDULLAH

Referee Coordinator

Sujairi ABDULLAH

تصنيف بروناي دار السلام

تصنيف منتخب بروناي دار السلام للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
192
جيبوتي
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
تونجا
856.18

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: FIFA President Gianni Infantino (L) and Football Association of Brunei Darussalam President Feisal Eusoff during a meeting on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
بروناي دار السلام تواصل مسيرة التطوير تحت قيادة الرئيس الجديد
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣
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