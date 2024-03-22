اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.the-fabd.com
العنوان
FABD House,
Jalan Pusat Persidangan,
BB4313 BANDAR SERI BEGAWAN
Brunei Darussalam
طرق التواصل
الهاتف: +673/238 0047
البريد الإلكتروني:secretariat@the-fabd.com
فاكس: +673/238 0057
President
Feisal EUSOFF
Vice President
Mahrub MURNI
Acting General Secretary
Matali Bin Haji Md TAHIR
Treasurer
Maswadi MOHSIN
Media And Communication Manager
Ameer LANI
Technical Director
Paul MUNSTER
National Coach Men
Mario RIVERA
Chairperson of the Referees Committee
Pengiran PENGIRAN HAJI TAJ.
Head/Director of the Referees Department
Sujairi ABDULLAH
Referee Coordinator
Sujairi ABDULLAH
تصنيف بروناي دار السلام
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
192
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
856.18
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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