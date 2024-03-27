اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fcf.cv

العنوان

Praia Cabo Verde,

FCF CX,

Boîte postale 234,

PRAIA

Cape Verde Islands

طرق التواصل

الهاتف: +238-2/ 600 847

البريد الإلكتروني:fcf@fcf.cv

فاكس: +238-2/ 611 362

التنظيم

President

Mario SEMEDO

Vice President

Eder SEMEDO

Fernando SOARES FERMINO

Inacio CARVALHO

Joel RAMOS

Joselene GOMES MORENO

Luis SEMEDO

Paulo SANTOS

Rui MELO

Silmara SOUSA

General Secretary

Dan MERKEL

Treasurer

Suzy SOARES

National Coach Men

BUBISTA

National Coach Women

Silveria NEDIO

Chairperson of the Referees Committee

Eliseu CARDOSO

Head/Director of the Referees Department

Luis FERNANDES

Referee Coordinator

Eliseu CARDOSO

تصنيف جزر الرأس الأخضر

تصنيف منتخب جزر الرأس الأخضر للرجال
تصنيف منتخب جزر الرأس الأخضر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
غانا
1363.42

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
129
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
سورينام
1089.52

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Estádio Nacional de Cabo Verde Photo: https://www.facebook.com/oficialENCV
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الرأس الأخضر تُطلق اسم بيليه على الاستاد الوطني
CAPE VERDE, PRAIA - JULY 26: Céline Zigaul - FIFA, Kenny Jean - Marie, Chief Member Associations Officer, FIFA, President José Maria Neves, Cape Verde, Gelson Fernandes, Director Member Associations Africa, FIFA, Président Football Federation, Mario SEMEDO and Solomon Mudege, Head of Development Programmes Africa, FIFA during the Africa Subdivision Seminar and Inauguration of Forward Infrastructure Projects on July 26, 2022 in Praia, Cape Verde. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
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