اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fcf.cv
العنوان
Praia Cabo Verde,
FCF CX,
Boîte postale 234,
PRAIA
Cape Verde Islands
طرق التواصل
الهاتف: +238-2/ 600 847
البريد الإلكتروني:fcf@fcf.cv
فاكس: +238-2/ 611 362
التنظيم
President
Mario SEMEDO
Vice President
Eder SEMEDO
Fernando SOARES FERMINO
Inacio CARVALHO
Joel RAMOS
Joselene GOMES MORENO
Luis SEMEDO
Paulo SANTOS
Rui MELO
Silmara SOUSA
General Secretary
Dan MERKEL
Treasurer
Suzy SOARES
National Coach Men
BUBISTA
National Coach Women
Silveria NEDIO
Chairperson of the Referees Committee
Eliseu CARDOSO
Head/Director of the Referees Department
Luis FERNANDES
Referee Coordinator
Eliseu CARDOSO
تصنيف جزر الرأس الأخضر
تصنيف منتخب جزر الرأس الأخضر للرجال
تصنيف منتخب جزر الرأس الأخضر للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
1363.42
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
129
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
1089.52
١٥ مارس ٢٠٢٤
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