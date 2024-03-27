الاتحاد المنغولي لكرة القدم

الاتحاد المنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

the-mff.mn

العنوان

Chinggis Avenue,

P.O. Box 259,

210646 ULAANBAATAR

Mongolia

طرق التواصل

الهاتف: +976-11/345 968

البريد الإلكتروني:mongolianff@the-mff.mn

فاكس: +976-11/345 966

التنظيم

President

Bold MOLOMJAMTS

General Secretary

Dagvadorj TOVUUKHOROL

Treasurer

Enkhtuvshin TUMENJARGAL

Technical Director

Garidmagnai BAYASGALAN

National Coach Men

Ichiro OTSUKA

National Coach Women

Erdenebat SANDAGDORJ

Chairperson of the Referees Committee

Batsaikhan GANTIG

Head/Director of the Referees Department

Tumenbayar DOLJINSUREN

Referee Coordinator

Myagmarjargal CHIMED

تصنيف منغوليا

تصنيف منتخب منغوليا للرجال
تصنيف منتخب منغوليا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
جيبوتي
882.76

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
126
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد المنغولي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المنغولي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
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بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
PRELIMINARY JOINT QUALIFICATION 2026,MONGOLIA,AFGHANISTAN,12 - MUNKH-ORGIL ORKHON,17 - RAHMAT AKBARI,
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تقدم منغوليا الدولي يتواصل بدعم من FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
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بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
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جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
A bird's eye view of newly constructed air-dome at the MFF National Teams Training Centre in Tuv Province, Mongolia.
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افتتاح ملعب جديد بتمويل برنامج FIFA Forward في منغوليا
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
المنظمة
2022، عام من التعلم مع Football for Schools
Mongolia U-20 national team line up on the newly-renovated MFF Football centre.
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مبادرة صديقة للبيئة في منغوليا في إطار برنامج FIFA FORWARD
MONGOLIA, ULANBATOR - APRIL 11: South Korean defender Cha Du-Ri (center L), Germany midfielder Julia Simic (center 2nd L), President of Mongolian Football Federation Ganbaatar Amgalanbaatar (center C), FIFA Foundation CEO Youri Djorkaeff (center 2nd R), former France international Jean Djorkaeff (center R) take a group photo with studentern during the FIFA Football 4 Schools workshop on April 11, 2022 in Ulanbator, Mongolia. (Photo by Byambasuren Byamba Ochir - FIFA/FIFA via Getty Images via AFP)
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عائلتا دجوركاييف وتشا يؤكدان على أهمية القدوة في فعالية كرة القدم من أجل المدارس في منغوليا