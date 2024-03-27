الاتحاد المنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميthe-mff.mn
العنوان
Chinggis Avenue,
P.O. Box 259,
210646 ULAANBAATAR
Mongolia
طرق التواصل
الهاتف: +976-11/345 968
البريد الإلكتروني:mongolianff@the-mff.mn
فاكس: +976-11/345 966
التنظيم
President
Bold MOLOMJAMTS
General Secretary
Dagvadorj TOVUUKHOROL
Treasurer
Enkhtuvshin TUMENJARGAL
Technical Director
Garidmagnai BAYASGALAN
National Coach Men
Ichiro OTSUKA
National Coach Women
Erdenebat SANDAGDORJ
Chairperson of the Referees Committee
Batsaikhan GANTIG
Head/Director of the Referees Department
Tumenbayar DOLJINSUREN
Referee Coordinator
Myagmarjargal CHIMED
تصنيف منغوليا
تصنيف منتخب منغوليا للرجال
تصنيف منتخب منغوليا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
889.62
190
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
882.76
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
126
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
١٥ مارس ٢٠٢٤
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