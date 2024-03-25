اتحاد برمودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bermudafa.com
العنوان
1 BFA Way,
DV02 Devonshire
Bermuda
طرق التواصل
الهاتف: +1-441/295 2199
البريد الإلكتروني:bfa@bermudafootball.com
فاكس: +1-441/295 0773
التنظيم
President
Mark WADE
Vice President
Shannon BURGESS
General Secretary
David SABIR
Treasurer
Raymond JONES
Media And Communication Manager
Ajani TUCKER
Technical Director
Maurice LOWE
National Coach Men
Michael FINDLAY
National Coach Women
Naquita ROBINSON
Head/Director of the Referees Department
Crenstant WILLIAMS
Referee Coordinator
Crenstant WILLIAMS
تصنيف برمودا
تصنيف منتخب برمودا للرجال
تصنيف منتخب برمودا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
169
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
141
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد برمودا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤