اتحاد برمودا لكرة القدم

اتحاد برمودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bermudafa.com

العنوان

1 BFA Way,

DV02 Devonshire

Bermuda

طرق التواصل

الهاتف: +1-441/295 2199

البريد الإلكتروني:bfa@bermudafootball.com

فاكس: +1-441/295 0773

التنظيم

President

Mark WADE

Vice President

Shannon BURGESS

General Secretary

David SABIR

Treasurer

Raymond JONES

Media And Communication Manager

Ajani TUCKER

Technical Director

Maurice LOWE

National Coach Men

Michael FINDLAY

National Coach Women

Naquita ROBINSON

Head/Director of the Referees Department

Crenstant WILLIAMS

Referee Coordinator

Crenstant WILLIAMS

تصنيف برمودا

تصنيف منتخب برمودا للرجال
تصنيف منتخب برمودا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
169
كوبا
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
141
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد برمودا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد برمودا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
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