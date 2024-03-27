اتحاد غينيا لكرة القدم

اتحاد غينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.feguifoot.com

العنوان

Temenetaye,

Commune de Kaloum,

CONAKRY

Guinea

طرق التواصل

الهاتف: +224/622 45 50 59

البريد الإلكتروني:contact@feguifoot.com

فاكس: +33-13/429 6092

التنظيم

President

Bouba SAMPIL

Vice President

Mamadou BARRY

General Secretary

Ibrahima BLASCO BARRY

Treasurer

Aboubacar SOUMAH

Media And Communication Manager

Mamadouba CAMARA

Technical Director

Lape BANGOURA

National Coach Men

Kaba DIAWARA

National Coach Women

Sekou KABA

Chairperson of the Referees Committee

Mariama DIALLO

Head/Director of the Referees Department

Aboubacar DOUMBOUYA

Referee Coordinator

Aboubacar DOUMBOUYA

Futsal Coordinator

Ousmane BERETE

تصنيف غينيا

تصنيف منتخب غينيا للرجال
تصنيف منتخب غينيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1311.43

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
140
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
الغابون
1045.97

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ABIDJAN, IVORY COAST - JANUARY 13: FIFA President Gianni Infantino meets with Guinean Football Association President Aboubacar Sampil during a visit to Ivory Coast for AFCON 2023 on January 13, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
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الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
بيان بخصوص مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بين غينيا والمغرب