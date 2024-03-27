اتحاد غينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.feguifoot.com
العنوان
Temenetaye,
Commune de Kaloum,
CONAKRY
Guinea
طرق التواصل
الهاتف: +224/622 45 50 59
البريد الإلكتروني:contact@feguifoot.com
فاكس: +33-13/429 6092
التنظيم
President
Bouba SAMPIL
Vice President
Mamadou BARRY
General Secretary
Ibrahima BLASCO BARRY
Treasurer
Aboubacar SOUMAH
Media And Communication Manager
Mamadouba CAMARA
Technical Director
Lape BANGOURA
National Coach Men
Kaba DIAWARA
National Coach Women
Sekou KABA
Chairperson of the Referees Committee
Mariama DIALLO
Head/Director of the Referees Department
Aboubacar DOUMBOUYA
Referee Coordinator
Aboubacar DOUMBOUYA
Futsal Coordinator
Ousmane BERETE
تصنيف غينيا
تصنيف منتخب غينيا للرجال
تصنيف منتخب غينيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
1311.43
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
140
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
1045.97
١٥ مارس ٢٠٢٤
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