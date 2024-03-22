اتحاد غيانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gffonline.com
العنوان
Lot 17 Dadanawa Street Section "K" Campbellville,
GEORGETOWN
Guyana
طرق التواصل
الهاتف: +592/227 8758
البريد الإلكتروني:info@guyanafootball.org
فاكس: +592/225 2096
التنظيم
President
Wayne FORDE
Vice President
Dion INNISS
Jullian LOVELL
Rawlston ADAMS
General Secretary
Ian ALVES
Technical Director
Bryan JOSEPH
National Coach Men
Jamaal SHABAZZ
National Coach Women
Omar KHAN
Chairperson of the Referees Committee
Dion INNISS
Head/Director of the Referees Department
Lenval Antoney PEART
Referee Coordinator
Lenval Antoney PEART
تصنيف غويانا
تصنيف منتخب غويانا للرجال
تصنيف منتخب غويانا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
155
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
88
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
1222.42
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد غيانا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤