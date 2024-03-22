اتحاد غيانا لكرة القدم

اتحاد غيانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gffonline.com

العنوان

Lot 17 Dadanawa Street Section "K" Campbellville,

GEORGETOWN

Guyana

طرق التواصل

الهاتف: +592/227 8758

البريد الإلكتروني:info@guyanafootball.org

فاكس: +592/225 2096

التنظيم

President

Wayne FORDE

Vice President

Dion INNISS

Jullian LOVELL

Rawlston ADAMS

General Secretary

Ian ALVES

Technical Director

Bryan JOSEPH

National Coach Men

Jamaal SHABAZZ

National Coach Women

Omar KHAN

Chairperson of the Referees Committee

Dion INNISS

Head/Director of the Referees Department

Lenval Antoney PEART

Referee Coordinator

Lenval Antoney PEART

تصنيف غويانا

تصنيف منتخب غويانا للرجال
تصنيف منتخب غويانا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
155
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
88
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
92
كوبا
كوبا
كوبا
1222.42

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غيانا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غيانا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
٢١ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤