اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fcf-officiel.com

العنوان

Avenue des Martyrs,

Boîte postale 344,

BANGUI

Central African Republic

طرق التواصل

الهاتف: +236/7232 3277

البريد الإلكتروني:fedefoot60@yahoo.fr

التنظيم

President

Celestin YANINDJI

Vice President

Gregoire ZOWAYE

General Secretary

Octave MAHAMAT

Technical Director

Jean-Jacques OMBI

National Coach Men

Raoul SAVOY

National Coach Women

Etienne MOMOKOAMAS

Referee Coordinator

Leon BADELA

Futsal Coordinator

Jean-Marie MOUNDAGNA

تصنيف جمهورية أفريقيا الوسطى

تصنيف منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى للرجال
تصنيف منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
127
السودان
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
143
برمودا
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1026.34

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A view of the action during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Central African Republic and Bhutan at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Viraj Kothalawala/FFSL)
تطوير كرة القدم
"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - JANUARY 08: FIFA Regional Director Africa Gelson Fernandes (C-L) and Central African Republic President Faustin-Archange Touadéra (C-R) during the FIFA Forward Inauguration in Bangui on January 8, 2024 in Bangui, Central African Republic. (Photo by FIFA)
برنامج FIFA Forward
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يفتتح المركز الفني الوطني
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina celebrates with the World Cup Trophy after winning the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
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قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق