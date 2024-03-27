اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fcf-officiel.com
العنوان
Avenue des Martyrs,
Boîte postale 344,
BANGUI
Central African Republic
طرق التواصل
الهاتف: +236/7232 3277
البريد الإلكتروني:fedefoot60@yahoo.fr
التنظيم
President
Celestin YANINDJI
Vice President
Gregoire ZOWAYE
General Secretary
Octave MAHAMAT
Technical Director
Jean-Jacques OMBI
National Coach Men
Raoul SAVOY
National Coach Women
Etienne MOMOKOAMAS
Referee Coordinator
Leon BADELA
Futsal Coordinator
Jean-Marie MOUNDAGNA
تصنيف جمهورية أفريقيا الوسطى
تصنيف منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى للرجال
تصنيف منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
127
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
143
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية أفريقيا الوسطى لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٤