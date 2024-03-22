اتحاد كمبوديا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
National Football Centre,
Road Kabsrov,
Sangkat Samrongkrom,
Khan Dangkor,
2327 PPT3 PHNOM PENH
Cambodia
طرق التواصل
الهاتف: +855-17/612323
البريد الإلكتروني:info@the-ffc.com
فاكس: +855-23/223 537
التنظيم
President
Sokha SAO
Vice President
Sameth KHIEV
General Secretary
Sareth KEO
Treasurer
Vichea DY
Technical Director
Shigeaki ICHIKAWA
National Coach Men
Felix DALMAS
National Coach Women
Prak VUTHY
Chairperson of the Referees Committee
Moeun TEM
Head/Director of the Referees Department
Testu KARAKIDA
Referee Coordinator
Kywadhana YEAN
Futsal Coordinator
Bun Hoeurn TUY
تصنيف كمبوديا
تصنيف منتخب كمبوديا للرجال
تصنيف منتخب كمبوديا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
177
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
920.37
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
113
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
١٥ مارس ٢٠٢٤
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