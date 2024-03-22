اتحاد كمبوديا لكرة القدم

اتحاد كمبوديا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

National Football Centre,

Road Kabsrov,

Sangkat Samrongkrom,

Khan Dangkor,

2327 PPT3 PHNOM PENH

Cambodia

طرق التواصل

الهاتف: +855-17/612323

البريد الإلكتروني:info@the-ffc.com

فاكس: +855-23/223 537

التنظيم

President

Sokha SAO

Vice President

Sameth KHIEV

General Secretary

Sareth KEO

Treasurer

Vichea DY

Technical Director

Shigeaki ICHIKAWA

National Coach Men

Felix DALMAS

National Coach Women

Prak VUTHY

Chairperson of the Referees Committee

Moeun TEM

Head/Director of the Referees Department

Testu KARAKIDA

Referee Coordinator

Kywadhana YEAN

Futsal Coordinator

Bun Hoeurn TUY

تصنيف كمبوديا

تصنيف منتخب كمبوديا للرجال
تصنيف منتخب كمبوديا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
177
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
تشاد
920.37

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
113
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كمبوديا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كمبوديا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
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HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
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SIEM REAP, CAMBODIA - JANUARY 17: Group photo during the Launch of FIFA Football for Schools on January 17, 2023 in Siem Reap, Cambodia. (Photo courtesy of the Cambodian Premier League)
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