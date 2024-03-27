اتحاد بوتان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bhutanfootball.org
العنوان
P.O. Box 365,
THIMPHU
Bhutan
طرق التواصل
الهاتف: +975-2/322 350
البريد الإلكتروني:bhufootball@yahoo.com
فاكس: +975-2/321 131
التنظيم
President
DASHO UGEN TSECHUP
Vice President
Pema DORJI
General Secretary
Ugyen WANGCHHUK
Treasurer
B. T. DORJI
Technical Director
Mehmet Fatih KALE
National Coach Men
KIM Taein
National Coach Women
Nicola DEMAINE
Chairperson of the Referees Committee
Ugyen WANGCHUK
Head/Director of the Referees Department
Ugyen DORJI
Referee Coordinator
Ugyen DORJI
Futsal Coordinator
Pasang
تصنيف بوتان
تصنيف منتخب بوتان للرجال
تصنيف منتخب بوتان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
182
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
896.78
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
171
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
848.57
١٥ مارس ٢٠٢٤
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