اتحاد بوتان لكرة القدم

اتحاد بوتان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bhutanfootball.org

العنوان

P.O. Box 365,

THIMPHU

Bhutan

طرق التواصل

الهاتف: +975-2/322 350

البريد الإلكتروني:bhufootball@yahoo.com

فاكس: +975-2/321 131

التنظيم

President

DASHO UGEN TSECHUP

Vice President

Pema DORJI

General Secretary

Ugyen WANGCHHUK

Treasurer

B. T. DORJI

Technical Director

Mehmet Fatih KALE

National Coach Men

KIM Taein

National Coach Women

Nicola DEMAINE

Chairperson of the Referees Committee

Ugyen WANGCHUK

Head/Director of the Referees Department

Ugyen DORJI

Referee Coordinator

Ugyen DORJI

Futsal Coordinator

Pasang

تصنيف بوتان

تصنيف منتخب بوتان للرجال
تصنيف منتخب بوتان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
182
بيليز
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
ساموا
896.78

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
171
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
السعودية
848.57

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بوتان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوتان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
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"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
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الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: President of Bhutan Football Federation Dasho Ugen Tsechup during the FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
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كرة القدم في صدارة الألعاب في بوتان بفضل FIFA
Football for Schools, Bhutan
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برنامج Football For Schools يرقى إلى مستوى التطلعات في بوتان
Bhutan midfielder Pema Choden Tshering # 6 in action in an international match against Nepal
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لا تغيير يذكر في قمة التصنيف ومنتخب بوتان يحتفل
Pema Choden Tshering, head of BFF Women's Football, speaks at the FIFA/BFF (Bhutan Football Federation) Women's Fitness Coaches Workshop.
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تشرينج تشيد بدعم FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات في بوتان