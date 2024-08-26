تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

504 لاعبة يمثّلن منتخباتهن في أمريكا الجنوبية

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للمرة الأولى سيتنافس 24 منتخباً في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™

قبل انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ بخمسة أيام فقط، تم نشر اللوائح الكاملة للمنتخبات الـ24 المشاركة، مع تزايد الترقّب لأولى بطولتي FIFA للشابات والتي ستقام هذا العام.

ستُشارك ألمع المواهب الناشئة في العالم ونجمات المستقبل في لعبة كرة القدم للسيدات في أمريكا الجنوبية من 31 أغسطس/آب وحتى 22 سبتمبر/أيلول 2024. وقد تم استدعاء ما مجموعه 504 لاعبة من قبل المنتخبات المشاركة للسير على خطى نجمات عالميات مثل مارتا وأليكس مورجان وأسيسات أوشوالا وسلما بارالويلو وأليكسندرا بوب وكريستين سينكلير وعدد لا يحصى من الأخريات اللاتي أظهرن للعالم لأول مرة ما يمكنهن فعله في هذا الحدث.

وستكون كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ النسخة الأولى من البطولة التي تضم 24 منتخباً، مما يحقّق التزام FIFA بتوفير المزيد من الفرص لمزيد من اللاعبات في جميع أنحاء العالم.

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وستكون الكولومبية ليندا كايسيدو من بين أبرز النجمات المتواجدات في البطولة حيث من المقرّر أن تظهر نجمة ريال مدريد في كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الثانية. فبعد تسجيلها هدفين في أربع مباريات في كوستاريكا 2022، واصلت كايسيدو مسيرتها لتصبح واحدة من اللاعبات المميزات في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™، حيث سجلت هدفين، بما في ذلك أجمل هدف في البطولة أمام ألمانيا.

ستُشارك الدولة المضيفة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA ™ للمرة الثالثة، وستُحاول أن تصبح أول منتخب منذ ألمانيا في 2010 يُحرز اللقب على أرضه.

وستكون هذه هي ثالث بطولة من بطولات FIFA تُقام في كولومبيا بعد كأس العالم تحت 20 سنة 2011 FIFA™ وكأس العالم لكرة الصالات 2016 FIFA™. كما ستكون هذه هي النسخة الثانية من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA التي تُقام في أمريكا الجنوبية، بعد أن استضافتها تشيلي في 2008.

تتوفّر تذاكر البطولة عبر FIFA.com/tickets، حيث ستُقام 52 مباراة في أربعة ملاعب تاريخية في ثلاث مدن مضيفة - بوغوتا وكالي وميديلين - في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول.