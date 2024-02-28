اتحاد فيجي لكرة القدم

اتحاد فيجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fijifootball.com.fj

العنوان

Taramati Street,

Vatuwaqa,

P.O. Box 2514,

SUVA

Fiji

طرق التواصل

الهاتف: +679/330 0453

البريد الإلكتروني:ceo@fijifootball.com.fj

فاكس: +679/330 4642

التنظيم

President

Rajesh PATEL

Vice President

Edwin CHAND

Girja PRASAD

Jitendra KUMAR

Jitendra REDDY

Ravindra SWAMY

Susan WISE

Yogeshwar SINGH

General Secretary

Mohammed YUSUF

Treasurer

Ravindra SWAMY

Media And Communication Manager

Moiz MUNIF

Technical Director

Timo JANKOWSKI

National Coach Men

Rob SHERMAN

National Coach Women

Angeline CHUA

Head/Director of the Referees Department

Avinesh NARAYAN

Referee Coordinator

Avinesh NARAYAN

Futsal Coordinator

Mira SAHIB

تصنيف فيجي

تصنيف منتخب فيجي للرجال
تصنيف منتخب فيجي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
166
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
فانواتو
980.33

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
70
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
الأردن
1331.17

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد فيجي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فيجي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
HONG KONG, CHINA - DECEMBER 08: F4S Partical Session and F4s Challage match during the Football for Schools at HK Jockey Club National Training Centre on December 8, 2023 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/FIFA)
المنظمة
برنامج كرة القدم للمدارس يحتفل باليوم الدولي للتعليم
٢٤ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
BA, FIJI - NOVEMBER 29: FIFA Football for Schools Workshop Day 2 on November 29, 2023 in Ba, Fiji. (Photo Courtesty of Fiji Football Association)
المنظمة
نتائج باهرة لبرنامج Football for Schools في فيجي
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
١٢ أغسطس ٢٠٢٣
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