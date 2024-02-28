اتحاد فيجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fijifootball.com.fj
العنوان
Taramati Street,
Vatuwaqa,
P.O. Box 2514,
SUVA
Fiji
طرق التواصل
الهاتف: +679/330 0453
البريد الإلكتروني:ceo@fijifootball.com.fj
فاكس: +679/330 4642
التنظيم
President
Rajesh PATEL
Vice President
Edwin CHAND
Girja PRASAD
Jitendra KUMAR
Jitendra REDDY
Ravindra SWAMY
Susan WISE
Yogeshwar SINGH
General Secretary
Mohammed YUSUF
Treasurer
Ravindra SWAMY
Media And Communication Manager
Moiz MUNIF
Technical Director
Timo JANKOWSKI
National Coach Men
Rob SHERMAN
National Coach Women
Angeline CHUA
Head/Director of the Referees Department
Avinesh NARAYAN
Referee Coordinator
Avinesh NARAYAN
Futsal Coordinator
Mira SAHIB
تصنيف فيجي
تصنيف منتخب فيجي للرجال
تصنيف منتخب فيجي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
166
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
980.65
170
فانواتو
فانواتو
980.33
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
70
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
1331.17
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد فيجي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤