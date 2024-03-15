اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ussoccer.com
العنوان
303 E Wacker Dr,
Suite 1200,
IL 60601 CHICAGO
USA
طرق التواصل
الهاتف: +1-312/808 1300
البريد الإلكتروني:sg@ussoccer.org
فاكس: +1-312/808 1301
التنظيم
President
Cindy Parlow CONE
General Secretary
J.T. BATSON
Media And Communication Manager
Neil BUETHE
Technical Director
Matt CROCKER
National Coach Men
Gregg BERHALTER
National Coach Women
Twila KILGORE
Chairperson of the Referees Committee
Christopher AHRENS
Head/Director of the Referees Department
Rick EDDY
Referee Coordinator
Rick EDDY
Futsal Coordinator
Jim MOORHOUSE
تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية
تصنيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للرجال
تصنيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
11
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
1652.70
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
1998.57
١٥ مارس ٢٠٢٤
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