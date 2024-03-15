اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ussoccer.com

العنوان

303 E Wacker Dr,

Suite 1200,

IL 60601 CHICAGO

USA

طرق التواصل

الهاتف: +1-312/808 1300

البريد الإلكتروني:sg@ussoccer.org

فاكس: +1-312/808 1301

التنظيم

President

Cindy Parlow CONE

General Secretary

J.T. BATSON

Media And Communication Manager

Neil BUETHE

Technical Director

Matt CROCKER

National Coach Men

Gregg BERHALTER

National Coach Women

Twila KILGORE

Chairperson of the Referees Committee

Christopher AHRENS

Head/Director of the Referees Department

Rick EDDY

Referee Coordinator

Rick EDDY

Futsal Coordinator

Jim MOORHOUSE

تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية

تصنيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للرجال
تصنيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
11
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1652.70

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
2
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
السويد
1998.57

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - MARCH 06: FIFA President Gianni Infantino speaks during the FWC26 Host Cities Commercial Summit on March 06, 2024 in Miami, Florida, United States of America. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يخبر ممثلي المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم جزءاً من فريق رائع سيقدم بطولة لا تُنسى
٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA Director of Medical Andrew Massey during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
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FIFA يختتم المؤتمر الطبي التاريخي في بوسطن
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA President Gianni Infantino with Patriots and New England Revolution owner Robert Kraft during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
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كأس العالم 2026 FIFA™
رأي مدربي المنتخبات المضيفة حول إعلان جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 4: FIFA President Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup Winner's Trophy at FIFA World Cup 2026 Match Schedule announcement on February 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Brennan Asplen - FIFA/Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: نيويورك/نيو جيرسي ستستضيف نهائي أسطوري لكأس العالم 2026 FIFA™ سيوحِّد العالم
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 4: FIFA President Gianni Infantino, FIFA Legend Heather O'Reilly, Jenny Taft,FIFA Legend Cafú, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, Kevin Hart, Jenny Taft and Andrés Cantor at FIFA World Cup 2026 Match Schedule announcement on February 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/Getty Images)
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