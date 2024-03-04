الاتحاد الألماني لكرة القدم

الاتحاد الألماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.dfb.de

العنوان

DFB-Campus,

Kennedyallee 274,

60528 FRANKFURT AM MAIN

Germany

طرق التواصل

الهاتف: +49-69/678 80

البريد الإلكتروني:info@dfb.de

فاكس: +49-69/678 8266

التنظيم

President

Bernd NEUENDORF

Vice President

Hans-Joachim WATZKE

Ronny ZIMMERMANN

General Secretary

Heike ULLRICH

Treasurer

Stephan GRUNWALD

Media And Communication Manager

Steffen SIMON

Technical Director

Andreas RETTIG

National Coach Men

Julian NAGELSMANN

National Coach Women

Horst HRUBESCH

Chairperson of the Referees Committee

Udo PENSSLER BEYER

Head/Director of the Referees Department

Moiken WOLK

Referee Coordinator

Lutz Michael FROEHLICH

تصنيف ألمانيا

تصنيف منتخب ألمانيا للرجال
تصنيف منتخب ألمانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
14
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
اليابان
1614.33

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
3
فرنسا
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
اليابان
1982.52

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الألماني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الألماني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: During the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Final match between Real Madrid and Al Hilal at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
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آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
ROME, ITALY - JULY 8: Andreas Brehme of West Germany (centre) celebrates after scoring the winning goal with a penalty kick during the 1990 FIFA World Cup Final between West Germany and Argentina at the Stadio Olimpico on July 8, 1990 in Rome, Italy. Teammates Jurgen Klinsmann (left) and Pierre Littbarski rush to congratulate him. (Photo by Paul Popper/Popperfoto via Getty Images/Getty Images)
المنظمة
نعي أندرياس بريمه 1960-2024
١٩ فبراير ٢٠٢٤
2023 edition of the Global Transfer Report
القانوني
تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023
٣٠ يناير ٢٠٢٤
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