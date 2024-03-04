الاتحاد الألماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.dfb.de
العنوان
DFB-Campus,
Kennedyallee 274,
60528 FRANKFURT AM MAIN
Germany
طرق التواصل
الهاتف: +49-69/678 80
البريد الإلكتروني:info@dfb.de
فاكس: +49-69/678 8266
التنظيم
President
Bernd NEUENDORF
Vice President
Hans-Joachim WATZKE
Ronny ZIMMERMANN
General Secretary
Heike ULLRICH
Treasurer
Stephan GRUNWALD
Media And Communication Manager
Steffen SIMON
Technical Director
Andreas RETTIG
National Coach Men
Julian NAGELSMANN
National Coach Women
Horst HRUBESCH
Chairperson of the Referees Committee
Udo PENSSLER BEYER
Head/Director of the Referees Department
Moiken WOLK
Referee Coordinator
Lutz Michael FROEHLICH
تصنيف ألمانيا
تصنيف منتخب ألمانيا للرجال
تصنيف منتخب ألمانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
14
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
1614.33
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
1982.52
١٥ مارس ٢٠٢٤
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