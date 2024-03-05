الاتحاد الكندي لكرة القدم

الاتحاد الكندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.canadasoccer.com

العنوان

CANADA SOCCER 237 Metcalfe Street,

ON K2P 1R2 OTTAWA

Canada

طرق التواصل

الهاتف: +1-613/237 7678

البريد الإلكتروني:info@canadasoccer.com

فاكس: +1-613/237 1516

التنظيم

President

Charmaine CROOKS

Vice President

Paul-Claude BERUBE

General Secretary

Kevin BLUE

Treasurer

Steve REED

Media And Communication Manager

Richard SCOTT

Technical Director

Jason DE VOS

National Coach Men

Mauro BIELLO

National Coach Women

Bev PRIESTMAN

Chairperson of the Referees Committee

Carman KING

Head/Director of the Referees Department

Isaac RAYMOND

Referee Coordinator

Isaac RAYMOND

Michael TUCKER

Futsal Coordinator

Kyriakos SELAIDOPOULOS

تصنيف كندا

تصنيف منتخب كندا للرجال
تصنيف منتخب كندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1447.20

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
7
اليابان
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الكندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MIAMI, FLORIDA - MARCH 06: FIFA President Gianni Infantino speaks during the FWC26 Host Cities Commercial Summit on March 06, 2024 in Miami, Florida, United States of America. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يخبر ممثلي المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم جزءاً من فريق رائع سيقدم بطولة لا تُنسى
٥ مارس ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 4: FIFA President Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup Winner's Trophy at FIFA World Cup 2026 Match Schedule announcement on February 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Brennan Asplen - FIFA/Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو: نيويورك/نيو جيرسي ستستضيف نهائي أسطوري لكأس العالم 2026 FIFA™ سيوحِّد العالم
٥ فبراير ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 4: FIFA President Gianni Infantino, FIFA Legend Heather O'Reilly, Jenny Taft,FIFA Legend Cafú, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, Kevin Hart, Jenny Taft and Andrés Cantor at FIFA World Cup 2026 Match Schedule announcement on February 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/Getty Images)
كأس العالم 2026 FIFA™
نهائي كأس العالم FIFA 2026™ في نيويورك/نيو جيرسي والافتتاح في مكسيكو سيتي
٤ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
شاهد الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™
٢ فبراير ٢٠٢٤
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