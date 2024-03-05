الاتحاد الكندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.canadasoccer.com
العنوان
CANADA SOCCER 237 Metcalfe Street,
ON K2P 1R2 OTTAWA
Canada
طرق التواصل
الهاتف: +1-613/237 7678
البريد الإلكتروني:info@canadasoccer.com
فاكس: +1-613/237 1516
التنظيم
President
Charmaine CROOKS
Vice President
Paul-Claude BERUBE
General Secretary
Kevin BLUE
Treasurer
Steve REED
Media And Communication Manager
Richard SCOTT
Technical Director
Jason DE VOS
National Coach Men
Mauro BIELLO
National Coach Women
Bev PRIESTMAN
Chairperson of the Referees Committee
Carman KING
Head/Director of the Referees Department
Isaac RAYMOND
Referee Coordinator
Isaac RAYMOND
Michael TUCKER
Futsal Coordinator
Kyriakos SELAIDOPOULOS
تصنيف كندا
تصنيف منتخب كندا للرجال
تصنيف منتخب كندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
7
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
١٥ مارس ٢٠٢٤
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