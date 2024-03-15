الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.mx

العنوان

Avenida Arboleda 101,

Ex Hacienda Santin,

San Mateo Otzacatipan,

C.P. 50210 Toluca, Estado de México

Mexico

طرق التواصل

الهاتف: +52-722/580 8000

البريد الإلكتروني:presidenciafmf@fmf.mx

فاكس: +52-722/236 0290

التنظيم

President

Ivar SISNIEGA

General Secretary

Inigo RIESTRA

Treasurer

Luis PALMA

Media And Communication Manager

Beatriz RAMOS

Technical Director

Jaime ORDIALES

Mauricio BAILON

National Coach Men

Jaime LOZANO

National Coach Women

Pedro LOPEZ

Chairperson of the Referees Committee

Armando ARCHUNDIA

Head/Director of the Referees Department

Enrique OSSES

Referee Coordinator

Reyna Jannet BECERRIL GUERRERO

تصنيف المكسيك

تصنيف منتخب المكسيك للرجال
تصنيف منتخب المكسيك للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
السنغال
1620.74

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
29
بولندا
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
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التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - MARCH 06: FIFA President Gianni Infantino speaks during the FWC26 Host Cities Commercial Summit on March 06, 2024 in Miami, Florida, United States of America. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
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٥ مارس ٢٠٢٤
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