الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.mx
العنوان
Avenida Arboleda 101,
Ex Hacienda Santin,
San Mateo Otzacatipan,
C.P. 50210 Toluca, Estado de México
Mexico
طرق التواصل
الهاتف: +52-722/580 8000
البريد الإلكتروني:presidenciafmf@fmf.mx
فاكس: +52-722/236 0290
التنظيم
President
Ivar SISNIEGA
General Secretary
Inigo RIESTRA
Treasurer
Luis PALMA
Media And Communication Manager
Beatriz RAMOS
Technical Director
Jaime ORDIALES
Mauricio BAILON
National Coach Men
Jaime LOZANO
National Coach Women
Pedro LOPEZ
Chairperson of the Referees Committee
Armando ARCHUNDIA
Head/Director of the Referees Department
Enrique OSSES
Referee Coordinator
Reyna Jannet BECERRIL GUERRERO
تصنيف المكسيك
تصنيف منتخب المكسيك للرجال
تصنيف منتخب المكسيك للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
1620.74
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
29
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
١٥ مارس ٢٠٢٤
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