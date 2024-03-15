اتحاد اليابان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jfa.jp
العنوان
TOYOTA Tokyo Bld.,
1-4-18 Koraku,
Bunkyo-ku,
112-0004 TOKYO
Japan
طرق التواصل
الهاتف: +81-50/2018 1990
البريد الإلكتروني:inter_national@jfa.or.jp
فاكس: +81-3/3830 2005
التنظيم
President
Tsuneyasu MIYAMOTO
Vice President
Kazuyuki NISHIHARA
Takeshi OKADA
Yoshikazu NONOMURA
General Secretary
Kazuyuki YUKAWA
Treasurer
Masashi FUKUDA
Tsuyoshi NISHIMOTO
Media And Communication Manager
Hideki KATO
Technical Director
Yasuharu SORIMACHI
National Coach Men
Hajime MORIYASU
National Coach Women
Futoshi IKEDA
Chairperson of the Referees Committee
Kenji OGIYA
Head/Director of the Referees Department
Shoji AKIE
Referee Coordinator
Rika KIKUSHIMA
Futsal Coordinator
Tsuyoshi KITAZAWA
تصنيف اليابان
تصنيف منتخب اليابان للرجال
تصنيف منتخب اليابان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
16
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
1950.89
١٥ مارس ٢٠٢٤
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مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤