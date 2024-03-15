اتحاد اليابان لكرة القدم

اتحاد اليابان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jfa.jp

العنوان

TOYOTA Tokyo Bld.,

1-4-18 Koraku,

Bunkyo-ku,

112-0004 TOKYO

Japan

طرق التواصل

الهاتف: +81-50/2018 1990

البريد الإلكتروني:inter_national@jfa.or.jp

فاكس: +81-3/3830 2005

التنظيم

President

Tsuneyasu MIYAMOTO

Vice President

Kazuyuki NISHIHARA

Takeshi OKADA

Yoshikazu NONOMURA

General Secretary

Kazuyuki YUKAWA

Treasurer

Masashi FUKUDA

Tsuyoshi NISHIMOTO

Media And Communication Manager

Hideki KATO

Technical Director

Yasuharu SORIMACHI

National Coach Men

Hajime MORIYASU

National Coach Women

Futoshi IKEDA

Chairperson of the Referees Committee

Kenji OGIYA

Head/Director of the Referees Department

Shoji AKIE

Referee Coordinator

Rika KIKUSHIMA

Futsal Coordinator

Tsuyoshi KITAZAWA

تصنيف اليابان

تصنيف منتخب اليابان للرجال
تصنيف منتخب اليابان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
16
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
كندا
1950.89

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد اليابان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد اليابان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
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١٥ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
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التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
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إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
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٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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