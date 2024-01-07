اتحاد غانا لكرة القدم

اتحاد غانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ghanafa.org

العنوان

General Secretariat,

South East Ridge,

P.O. Box AN 19338,

ACCRA

Ghana

طرق التواصل

الهاتف: +233/302 660 380

البريد الإلكتروني:info@ghanafa.org

فاكس: +233/302 668 590

التنظيم

President

Kurt OKRAKU

Vice President

Mark ADDO

General Secretary

Prosper ADDO

Media And Communication Manager

Henry ASANTE

Technical Director

Joseph MINTAH

National Coach Men

Otto ADDO

National Coach Women

Nora HAEUPTLE

Chairperson of the Referees Committee

Christine ZIGA

Head/Director of the Referees Department

Alex KOTEY

Referee Coordinator

Alex KOTEY

تصنيف غانا

تصنيف منتخب غانا للرجال
تصنيف منتخب غانا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
62
تركيا
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
الهند
1389.02

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غانا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غانا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
FIFA Talent Development Scheme - Knowledge Exchange & Technical Leadership workshop in Algiers
التطور التقني
مخطط تطوير المواهب يخطو خطوة عملاقة في ورشة الجزائر
١٣ مايو ٢٠٢٣
FIFA Technical Development Leadership Seminar in Accra, Ghana for MA Technical Directors
برامج التطوير
تطوير الريادة التقنية على جدول أعمال ندوة تحتضنها غانا
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
Senegal's head coach Aliou Cisse holds a Senegalese flag as he celebrates after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d'Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
المنتخبات الأفريقية تراهن على المدربين المحليين في كأس العالم
٦ أبريل ٢٠٢٢
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البطولات
قصة المجموعة الثامنة.. مواجهات متجددة
DOHA, QATAR - APRIL 01: Luis Enrique, Head Coach of Spain speaks to Hansi Flick, Head Coach of Germany during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw at the Doha Exhibition Center on April 01, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
ردود أفعال المدربين والنجوم على القرعة النهائية
DOHA, QATAR - APRIL 01: A general view during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw at the Doha Exhibition Center on April 01, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق نحو الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم
June 19, 2018 - Moscow, RUSSIA - Moscow, RUSSIA - Tuesday, June 19, 2018: Senegal beat Poland 2-1 at Spartak Stadium in Moscow. Sadio Man
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الكاميرون والسنغال والمغرب وتونس وغانا في العرس العالمي بقطر
GAROUA, CAMEROON - JANUARY 11: Kelechi Iheanacho celebrate goal with team mates during the 2021 Africa Cup Of Nations match between Nigeria and Egypt at Stade Roumde Adjia on January 11, 2022 in Garoua, Cameroon. Photo by Tobi Adepoju Copyright: xx
تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
إيهياناتشو: أثق تماماً في قدرة نيجيريا على التأهل لكأس العالم
Mohamed Salah (captain) of Egypt during Egypt versus Sudan, African Cup of Nations, at Ahmadou Ahidjo Stadium on January 19, 2022. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
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