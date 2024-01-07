اتحاد غانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ghanafa.org
العنوان
General Secretariat,
South East Ridge,
P.O. Box AN 19338,
ACCRA
Ghana
طرق التواصل
الهاتف: +233/302 660 380
البريد الإلكتروني:info@ghanafa.org
فاكس: +233/302 668 590
التنظيم
President
Kurt OKRAKU
Vice President
Mark ADDO
General Secretary
Prosper ADDO
Media And Communication Manager
Henry ASANTE
Technical Director
Joseph MINTAH
National Coach Men
Otto ADDO
National Coach Women
Nora HAEUPTLE
Chairperson of the Referees Committee
Christine ZIGA
Head/Director of the Referees Department
Alex KOTEY
Referee Coordinator
Alex KOTEY
تصنيف غانا
تصنيف منتخب غانا للرجال
تصنيف منتخب غانا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
62
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
1389.02
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد غانا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.