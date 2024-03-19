اتحاد كولومبيا لكرة القدم

اتحاد كولومبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fcf.com.co

العنوان

Carrera 45 A No. 94-06,

Pisos 6,

7 y 8,

Bogotá D.C.

Colombia

طرق التواصل

الهاتف: +57-1/518 5501

البريد الإلكتروني:info@fcf.com.co

فاكس: +57-1/518 5503

التنظيم

President

Ramon JESURUN

Vice President

Alvaro GONZALEZ

Fernando JARAMILLO

General Secretary

Andres TAMAYO

Media And Communication Manager

Carlos LAJUD

Technical Director

Ivan NOVELLA

National Coach Men

Nestor LORENZO

National Coach Women

Angelo MARSIGLIA

Head/Director of the Referees Department

Imer MACHADO

Referee Coordinator

Imer MACHADO

Futsal Coordinator

Carlos FERREIRA

Carlos MURILLO

Gerson BALLESTEROS

تصنيف كولومبيا

تصنيف منتخب كولومبيا للرجال
تصنيف منتخب كولومبيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
12
المغرب
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
1631.22

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
21
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كولومبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كولومبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 12: Colombia fans show their support during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Quarter Final match between England and Colombia at Stadium Australia on August 12, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
ثلاث مدن كولومبية تستعد لاستضافة الشكل الجديد لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 30: Angelo Marsiglia, Assistant Coach of Colombia, celebrates following victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium on July 30, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
المدربون يستحضرون ذكريات الشهر الذي صنع تاريخ كرة القدم
٢٦ يناير ٢٠٢٤
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SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
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The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
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قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: Colombian Football Association Development and National Teams Director Ivan Novella during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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