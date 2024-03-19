اتحاد كولومبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fcf.com.co
العنوان
Carrera 45 A No. 94-06,
Pisos 6,
7 y 8,
Bogotá D.C.
Colombia
طرق التواصل
الهاتف: +57-1/518 5501
البريد الإلكتروني:info@fcf.com.co
فاكس: +57-1/518 5503
التنظيم
President
Ramon JESURUN
Vice President
Alvaro GONZALEZ
Fernando JARAMILLO
General Secretary
Andres TAMAYO
Media And Communication Manager
Carlos LAJUD
Technical Director
Ivan NOVELLA
National Coach Men
Nestor LORENZO
National Coach Women
Angelo MARSIGLIA
Head/Director of the Referees Department
Imer MACHADO
Referee Coordinator
Imer MACHADO
Futsal Coordinator
Carlos FERREIRA
Carlos MURILLO
Gerson BALLESTEROS
تصنيف كولومبيا
تصنيف منتخب كولومبيا للرجال
تصنيف منتخب كولومبيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
12
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
14
كولومبيا
كولومبيا
1655.29
15
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
21
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد كولومبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
ثلاث مدن كولومبية تستعد لاستضافة الشكل الجديد لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤