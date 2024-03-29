الاتحاد الإسباني لكرة القدم

الاتحاد الإسباني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.rfef.es

العنوان

Ramón y Cajal,

s/n,

Apartado postal 385,

28232 LAS ROZAS

Spain

طرق التواصل

الهاتف: +34-91/495 9800

البريد الإلكتروني:rfef@rfef.es

فاكس: +34-91/495 9801

التنظيم

Acting President

Pedro ROCHA

Vice President

Antonio SUAREZ

Acting General Secretary

Elvira ANDRES

Treasurer

Eduardo BANDRES

Media And Communication Manager

Pablo GARCIA

Technical Director

Albert LUQUE

National Coach Men

Luis DE LA FUENTE

National Coach Women

Montse TOME

Chairperson of the Referees Committee

Luis MEDINA CANTALEJO

Head/Director of the Referees Department

Alberto UNDIANO

Referee Coordinator

Antonio RUBINOS PEREZ

Futsal Coordinator

Francisco SEDANO

تصنيف إسبانيا

تصنيف منتخب إسبانيا للرجال
تصنيف منتخب إسبانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
6
هولندا
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1717.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الإسباني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: During the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Final match between Real Madrid and Al Hilal at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
أخبار متعلّقة
Professional. Football Report 2023 cover
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
Spain's coach Montserrat Tome reacts during the UEFA Women's Nations League group A4 football match between Spain and Italy at the Pasaron Municipal Stadium in Pontevedra. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) (Photo by MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
مونتسي تومي: "يجب الحفاظ على الطموح والتسلح بعقلية الفوز والتحلي بالتواضع"
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Iraia Iturregi during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
إيرايا إيتوريجي: "أُشجِّع بشدة على المشاركة في برنامج توجيه مدربات كرة القدم"
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™