الاتحاد الإسباني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.rfef.es
العنوان
Ramón y Cajal,
s/n,
Apartado postal 385,
28232 LAS ROZAS
Spain
طرق التواصل
الهاتف: +34-91/495 9800
البريد الإلكتروني:rfef@rfef.es
فاكس: +34-91/495 9801
التنظيم
Acting President
Pedro ROCHA
Vice President
Antonio SUAREZ
Acting General Secretary
Elvira ANDRES
Treasurer
Eduardo BANDRES
Media And Communication Manager
Pablo GARCIA
Technical Director
Albert LUQUE
National Coach Men
Luis DE LA FUENTE
National Coach Women
Montse TOME
Chairperson of the Referees Committee
Luis MEDINA CANTALEJO
Head/Director of the Referees Department
Alberto UNDIANO
Referee Coordinator
Antonio RUBINOS PEREZ
Futsal Coordinator
Francisco SEDANO
تصنيف إسبانيا
تصنيف منتخب إسبانيا للرجال
تصنيف منتخب إسبانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
6
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
١٥ مارس ٢٠٢٤
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