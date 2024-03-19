الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cbf.com.br

العنوان

Av. Luis Carlos Prestes,

130,

22775-055 RIO DE JANEIRO - RJ

Brazil

طرق التواصل

الهاتف: +55-21/3572 1900

البريد الإلكتروني:cbf@cbf.com.br

فاكس: +55-21/3572 1989

التنظيم

President

Ednaldo RODRIGUES

Vice President

Antonio AQUINO

Antonio RODRIGUES

Fernando SARNEY

Francisco NOVELLETTO NETO

Helio PEREIRA

Marcus Antonio VICENTE

Reinaldo BASTOS

Rubens LOPES

General Secretary

Alcino REIS ROCHA

Treasurer

Gilnei BOTREL

Media And Communication Manager

Rodrigo PAIVA

Technical Director

Ricardo LEAO

National Coach Men

DORIVAL JUNIOR

National Coach Women

ARTHUR ELIAS

Referee Coordinator

Wilson SENEME

Futsal Coordinator

Lavoisier FREIRE

تصنيف البرازيل

تصنيف منتخب البرازيل للرجال
تصنيف منتخب البرازيل للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
3
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1745.06

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
8
هولندا
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1888.93

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
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قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 11: Ozu Moreira of Japan poses for a photo during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 portrait shoot on February 10, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
أوزو موريرا: "كرة القدم تقرب العديد من البلدان من بعضها البعض"
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
2023 edition of the Global Transfer Report
القانوني
تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 19: Marta of Brazil poses for a portrait during the official FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 portrait session on July 19, 2023 in Brisbane, Australia. (Photo by Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مارتا: لدي حلم أطمح لتحقيقه
LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 15: FIFA Legend Cafu accepts The FIFA Fair Play Award on behalf of the Brazil senior mens national-team players during The Best FIFA Football Awards 2023 at the Eventim Apollo on January 15, 2024 in London, United Kingdom. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخب البرازيلي للرجال يفوز بجائزة FIFA للعب النظيف لتأكيد رسالة "لا للعنصرية".