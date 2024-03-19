الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cbf.com.br
العنوان
Av. Luis Carlos Prestes,
130,
22775-055 RIO DE JANEIRO - RJ
Brazil
طرق التواصل
الهاتف: +55-21/3572 1900
البريد الإلكتروني:cbf@cbf.com.br
فاكس: +55-21/3572 1989
التنظيم
President
Ednaldo RODRIGUES
Vice President
Antonio AQUINO
Antonio RODRIGUES
Fernando SARNEY
Francisco NOVELLETTO NETO
Helio PEREIRA
Marcus Antonio VICENTE
Reinaldo BASTOS
Rubens LOPES
General Secretary
Alcino REIS ROCHA
Treasurer
Gilnei BOTREL
Media And Communication Manager
Rodrigo PAIVA
Technical Director
Ricardo LEAO
National Coach Men
DORIVAL JUNIOR
National Coach Women
ARTHUR ELIAS
Referee Coordinator
Wilson SENEME
Futsal Coordinator
Lavoisier FREIRE
تصنيف البرازيل
تصنيف منتخب البرازيل للرجال
تصنيف منتخب البرازيل للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
1745.06
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
8
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
1946.58
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
1888.93
١٥ مارس ٢٠٢٤
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