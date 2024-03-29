اتحاد كوريا لكرة القدم

اتحاد كوريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kfa.or.kr

العنوان

KFA House,

46,

Gyeonghuigung-gil,

Jongno-gu,

03175 SEOUL

Korea Republic

طرق التواصل

الهاتف: +82-2/2002 0721

البريد الإلكتروني:kfainfo@kfa.or.kr

التنظيم

President

CHUNG Mong Gyu

Senior Vice President

KIM Jeongbae

Vice President

CHANG Woeryong

CHOI Youngil

HA Seokju

HAHN Junehea

LEE Seokjae

WON Young-Shin

General Secretary

CHUN Hanjin

Treasurer

BAEK Donghyun

Media And Communication Manager

CHUNG Kayeon

Technical Director

HWANGBO Kwan

National Coach Men

HWANG Sun Hong

National Coach Women

Colin BELL

Chairperson of the Referees Committee

LEE Jung Min

Head/Director of the Referees Department

PARK Yong Soo

Referee Coordinator

HAN Younghun

Futsal Coordinator

MOON Chaehyun

تصنيف جمهورية كوريا

تصنيف منتخب جمهورية كوريا للرجال
تصنيف منتخب جمهورية كوريا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
18
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1745.07

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كوريا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوريا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: During the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Final match between Real Madrid and Al Hilal at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
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آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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