اتحاد كوريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.kfa.or.kr
العنوان
KFA House,
46,
Gyeonghuigung-gil,
Jongno-gu,
03175 SEOUL
Korea Republic
طرق التواصل
الهاتف: +82-2/2002 0721
البريد الإلكتروني:kfainfo@kfa.or.kr
التنظيم
President
CHUNG Mong Gyu
Senior Vice President
KIM Jeongbae
Vice President
CHANG Woeryong
CHOI Youngil
HA Seokju
HAHN Junehea
LEE Seokjae
WON Young-Shin
General Secretary
CHUN Hanjin
Treasurer
BAEK Donghyun
Media And Communication Manager
CHUNG Kayeon
Technical Director
HWANGBO Kwan
National Coach Men
HWANG Sun Hong
National Coach Women
Colin BELL
Chairperson of the Referees Committee
LEE Jung Min
Head/Director of the Referees Department
PARK Yong Soo
Referee Coordinator
HAN Younghun
Futsal Coordinator
MOON Chaehyun
تصنيف جمهورية كوريا
تصنيف منتخب جمهورية كوريا للرجال
تصنيف منتخب جمهورية كوريا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
1554.82
24
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
18
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
1745.07
١٥ مارس ٢٠٢٤
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