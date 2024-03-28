الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.afa.org.ar
العنوان
Viamonte 1366/76,
1053 BUENOS AIRES
Argentina
طرق التواصل
الهاتف: +54-11/4371 9400
البريد الإلكتروني:gerencia@afa.org.ar
فاكس: +54-11/4375 4410
التنظيم
President
Claudio TAPIA
Vice President
Carlos MONTANA
David GARZON
Guillermo RAED
Jorge AMEAL
Marcelo ACHILE
Rodolfo DONOFRIO
General Secretary
Victor BLANCO
Treasurer
Pablo TOVIGGINO
Media And Communication Manager
Jose LEMME
Technical Director
Luis CASTRO
National Coach Men
Lionel SCALONI
National Coach Women
German PORTANOVA
Chairperson of the Referees Committee
Federico BELIGOY
Head/Director of the Referees Department
Federico BELIGOY
Referee Coordinator
Sergio GARCIA
Futsal Coordinator
Gustavo LORENZO
تصنيف الأرجنتين
تصنيف منتخب الأرجنتين للرجال
تصنيف منتخب الأرجنتين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
31
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
1625.48
١٥ مارس ٢٠٢٤
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