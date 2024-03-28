الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.afa.org.ar

العنوان

Viamonte 1366/76,

1053 BUENOS AIRES

Argentina

طرق التواصل

الهاتف: +54-11/4371 9400

البريد الإلكتروني:gerencia@afa.org.ar

فاكس: +54-11/4375 4410

التنظيم

President

Claudio TAPIA

Vice President

Carlos MONTANA

David GARZON

Guillermo RAED

Jorge AMEAL

Marcelo ACHILE

Rodolfo DONOFRIO

General Secretary

Victor BLANCO

Treasurer

Pablo TOVIGGINO

Media And Communication Manager

Jose LEMME

Technical Director

Luis CASTRO

National Coach Men

Lionel SCALONI

National Coach Women

German PORTANOVA

Chairperson of the Referees Committee

Federico BELIGOY

Head/Director of the Referees Department

Federico BELIGOY

Referee Coordinator

Sergio GARCIA

Futsal Coordinator

Gustavo LORENZO

تصنيف الأرجنتين

تصنيف منتخب الأرجنتين للرجال
تصنيف منتخب الأرجنتين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
31
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
صربيا
1625.48

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Barracas Central’s players celebrate after winch te Liga Nacional de Futsal Argentina. Photo: courtesy of of AFA Desarrollo
برنامج FIFA Forward يوفر منصة للنهوض بكرة قدم الصالات في الأرجنتين
٢٨ مارس ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
Professional. Football Report 2023 cover
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
١ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
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Boca Juniors celebrates after wining the Copa Federal Femenina of Argentina. Photo: courtesy of AFA Desarrollo
برنامج FIFA Forward
الكأس الفيدرالية للسيدات، علامة فارقة أخرى في تطور الرياضة في الأرجنتين
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 22: FIFA Chief Operating Officer World Cup Heimo Schirgi during the FIFA World Cup 2030 Candidate Workshop Programme at HoF, Home of FIFA on January 22, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034
LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 15: FIFA Fan Award Winner, Hugo Daniel Iniguez during The Best FIFA Football Awards 2023 at the Eventim Apollo on January 15, 2024 in London, United Kingdom. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
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