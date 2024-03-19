اتحاد باراغواي لكرة القدم

اتحاد باراغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.apf.org.py

العنوان

Avenida Medallistas Olímpicos No1,

Parque Olímpico,

Ñu Guasu de la ciudad de Luque,

ASUNCION

Paraguay

طرق التواصل

الهاتف: +595-21/759 9000

البريد الإلكتروني:secretaria_general@apf.org.py

التنظيم

President

Robert HARRISON

Vice President

Javier DIAZ DE VIVAR

Miguel FIGUEREDO

Oscar ZAPUTOVICH

General Secretary

Luis KANONNIKOFF

Treasurer

Hugo KUROKI

Media And Communication Manager

Fernando ORTIZ

Technical Director

Douglas MARTINEZ

National Coach Men

Daniel GARNERO

National Coach Women

Carlos BONA

Chairperson of the Referees Committee

Eber AQUINO

Referee Coordinator

Eber AQUINO

Futsal Coordinator

Jose Luis ALDER

تصنيف باراغواي

تصنيف منتخب باراغواي للرجال
تصنيف منتخب باراغواي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
54
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
48
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1488.96

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد باراغواي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد باراغواي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 22: FIFA Chief Operating Officer World Cup Heimo Schirgi during the FIFA World Cup 2030 Candidate Workshop Programme at HoF, Home of FIFA on January 22, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034
٢٢ يناير ٢٠٢٤
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The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
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الاتحادات الأعضاء المعنية تُقدِّم اتفاقيات تقديم العطاءات لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
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قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: The FIFA World Cup Trophy sits on display during the awards ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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FIFA يتلقى خطابات النوايا لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
Mantee Ana Galindo (Mexico’s U20 women’s national team coach) visits her mentor Epifania Benítez (Paraguay U17 women’s national team coach) in Asunción, as part of the second edition of the FIFA Coach Mentorship Programme. Photo: courtesy of APF.
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ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: A detailed view of the FIFA World Cup Trophy during the FIFA Virtual Council Meeting no.25 at HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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أسئلة شائعة: بطولة كأس العالم FIFA في 2030 و2034