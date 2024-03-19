اتحاد باراغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.apf.org.py
العنوان
Avenida Medallistas Olímpicos No1,
Parque Olímpico,
Ñu Guasu de la ciudad de Luque,
ASUNCION
Paraguay
طرق التواصل
الهاتف: +595-21/759 9000
البريد الإلكتروني:secretaria_general@apf.org.py
التنظيم
President
Robert HARRISON
Vice President
Javier DIAZ DE VIVAR
Miguel FIGUEREDO
Oscar ZAPUTOVICH
General Secretary
Luis KANONNIKOFF
Treasurer
Hugo KUROKI
Media And Communication Manager
Fernando ORTIZ
Technical Director
Douglas MARTINEZ
National Coach Men
Daniel GARNERO
National Coach Women
Carlos BONA
Chairperson of the Referees Committee
Eber AQUINO
Referee Coordinator
Eber AQUINO
Futsal Coordinator
Jose Luis ALDER
تصنيف باراغواي
تصنيف منتخب باراغواي للرجال
تصنيف منتخب باراغواي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
54
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
48
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
١٥ مارس ٢٠٢٤
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